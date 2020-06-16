شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم عن استخدام بناتها لـ Tik Tok: "تضييع وقت وتضييع للعقل والراس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، رسالة للأمهات اللائي يتركن أولادهن أمام السوشيال ميديا ولتضييع أوقاتهم على فيديوهات تطبيق التيك توك، أثناء لقاء في برنامج "The Insider بالعربي".

وقالت عجرم: "هيدي رسالة على فكرة لكثير أمهات، عم يتركوا ولادهن كتير يضيعوا وقت، على السوشيال ميديا وتيك توك وعلى هيدا، أنا شخصيًا عم لاقيه تضييع وقت وتضييع للعقل والراس، خلينا نرجع شوي للكتاب، نرجع شوي للـ Education "التعليم".

وأضافت "الحياة عم تتقدم والتكنولوجي عم يتزيد، حتى الولاد هلا، ما بق بينحكي معه مثل ما أهلنا كانوا يحكوا معنا، يعني نحنا من نظرة من أبي أو من أمي كنا نسكت ولا كلمة، هلا الولد ما بعرف عم يخلق هو عم يسمعنا وهو بيبطننا، ما بعرف، بس إنو بيخلق ما فيك بدك تتعامل معه برواق".

وعلى جانب آخر، أعربت نانسي عجرم، عن سعادتها البالغة لنجاح حفلها الأون لاين الذي بثته عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، حيث أحيته بمناسبة عيد الفطر على أحد أسطح بيروت، مؤكدة أنها تلقت ردود فعل إيجابية كثيرة على الحفل الغنائي.

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