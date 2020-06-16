شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم عن استخدام بناتها لـ Tik Tok: "تضييع وقت وتضييع للعقل والراس" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، رسالة للأمهات اللائي يتركن أولادهن أمام السوشيال ميديا ولتضييع أوقاتهم على فيديوهات تطبيق التيك توك، أثناء لقاء في برنامج "The Insider بالعربي".
وقالت عجرم: "هيدي رسالة على فكرة لكثير أمهات، عم يتركوا ولادهن كتير يضيعوا وقت، على السوشيال ميديا وتيك توك وعلى هيدا، أنا شخصيًا عم لاقيه تضييع وقت وتضييع للعقل والراس، خلينا نرجع شوي للكتاب، نرجع شوي للـ Education "التعليم".
وأضافت "الحياة عم تتقدم والتكنولوجي عم يتزيد، حتى الولاد هلا، ما بق بينحكي معه مثل ما أهلنا كانوا يحكوا معنا، يعني نحنا من نظرة من أبي أو من أمي كنا نسكت ولا كلمة، هلا الولد ما بعرف عم يخلق هو عم يسمعنا وهو بيبطننا، ما بعرف، بس إنو بيخلق ما فيك بدك تتعامل معه برواق".
وعلى جانب آخر، أعربت نانسي عجرم، عن سعادتها البالغة لنجاح حفلها الأون لاين الذي بثته عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، حيث أحيته بمناسبة عيد الفطر على أحد أسطح بيروت، مؤكدة أنها تلقت ردود فعل إيجابية كثيرة على الحفل الغنائي.
وقالت الفنانة نانسي عجرم ، إنها لا تزال تتلقى تعليقات كثيرة ورسائل ثناء حول حفلها الغنائي الأخير رغم مرور نحو أسبوعين على الحفل، مؤكدة أنها لا تستعد لأي حفل آخر في الوقت الحالي بسبب أزمة تفسي فيروس كورونا المستجد، إلا أنها أشارت إلى وجود الكثير من الأفكار لإقامة حفلات "أون لاين"، لكن القرار لم تتخذه بعد.
وأضافت نانسي عجرم، أنها لن تطرح ألبومها الجديد في ظل هذه الظروف الصعبة التي تشهدها دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنها تفضل أن يكون إصدار الألبوم في وقت آخر، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تعمل على إطلاق أغنية جديدة من هذا الألبوم تحتوي على فيديو كليب.
وتابعت :"لم يتبق من الألبوم الجديد سوى تسجيل أغنيتين أو 3 في الأستوديو.. الألبوم يحتوي الكثير من المفاجآت"، مشيرة إلى أنها واحدة من الأغنيات الجديدة تحمل اسم "حياة" من ألحان وليد سعد.
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