شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ألف شركة أفلام وتليفزيون صينية تضررت بسبب تفشي فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع فارايتي أن هناك أكثر من 13 ألف شركة أفلام وتليفزيون صينية تضررت بشكل كبير بسبب تفشي فيروس كورونا وذلك ما بين التوقف أو الإغلاق أو تعليق العمل، وذكر الموقع أن شهر مايو الماضي هو الأكثر وحشية علي الشركات في ٢٠٢٠ حيث شهد غلق للشركات بنسبة وصلت إلي 26 ٪ من عمليات الإغلاق.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تشهد فيه بكين عودة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا والتي من المرجح أن تبقي دور السينما مغلقة حاليا خاصة بعد الإعلان عن غلقها علي خلفية ظهور حالات جديدة.

ومن جانبه حذر يان تشانزو البروفيسور في كلية الطب بجامعة ووهان الصينية، من أن سلالة فيروس كورونا التي اكتشفت حديثا في سوق "سينفادي" بالعاصمة بكين أكثر عدوى من تلك التي انتشرت من مدينة ووهان.

وقال البروفيسور في حديث لصحيفة "جلوبال تايمز" : "خلال عملية التطور، يمكن أن تزيد قدرة عدوى الفيروس أو تنخفض، لكنني أعتقد أن فيروس كورونا SARS-CoV-2 الذي عثر عليه في سوق سينفادي أكثر عدوى من الفيروس الذي كان في سوق هوانان في ووهان".

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ووصف رصد الحالات الجديدة في بكين بـ "النتيجة المفاجأة"، خاصة في ظل تعزيز السلطات قدرات الكشف عن الفيروس وتوسيع نطاق الاختبارات وقدوم موسم الصيف.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من المصابين بكورونا في ووهان لم تكن لهم صلة بسوق الحيوانات والمأكولات البحرية بالمدينة، خلافا للمشهد الوبائي الراهن في بكين حيث ترتبط جميع الإصابات الجديدة في العاصمة بسوق "سينفادي" لبيع المنتجات الغذائية بالجملة.

وعبر عن تفاؤله بشأن احتواء التفشي الجديد في بكين، قائلا إن البلاد اكتسبت خبرات واسعة في مكافحة العدوى وأنشأت آليات حماية فعالة منه الأمر الذي مكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الوباء ومكافحته بسرعة.