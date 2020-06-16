شكرا لقرائتكم خبر عن محسن جابر: أغانى أم كلثوم ملك شركتى بحكم المحكمة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح جابر فى البيان أن شركته حصلت على حكم محكمة بحكم المحكمة بامتلاك أغانى أم كلثوم وليست صوت القاهرة، وقال نصا: "ليس صحيحا ما ذكره الدكتور حسام لطفى بأن حكم المحكمة الصادر بجلسة 15/6/2020 فى القضية المرفوعة من شركتي ضد شركة صوت القاهرة بخصوص تجاوز شركة صوت القاهرة فى استغلال الحقوق الممنوحة لها من شركتي لأغانى أم كلثوم واستغلالها بطريقة الديجيتال أنها ذكرت أن أغانى السيدة أم كلثوم مملوكة لشركة صوت القاهرة بل على العكس فقد أكدت المحكمة على ملكية شركتي لحقوق أغانى السيدة أم كلثوم.
وأضاف: كان الحكم المستأنف قد رفض دعوى شركتي تأسيساً على أن شركتي منحت شركة صوت القاهرة الحق فى هذا الاستغلال بموجب العقد المحرر بينهما بتاريخ 17/10/2010 ولذلك فإن أغنيات السيدة أم كلثوم مازالت ملكاً كاملاً لشركتي التى أعطت بدورها حق استغلال لشركة صوت القاهرة بموجب العقد المؤرخ 17/10/2010 أخذاً فى الاعتبار أن شركى رفعت منذ عامين قضية فسخ برقم 409 لسنة 9ق جدد برقم 624 لسنة 2020 لفسخ هذا العقد لمخالفة شركة صوت القاهرة لبنوده وتحقق الشرط الصريح الفاسخ وهذه الدعوى مؤجلة لجلسة 23 من الشهر الحالى .
وتابع البيان: على الرغم من أن الحكم المذكور قد أكد على ملكية شركة شركتي لمصنفات أم كلثوم الغنائية وأنها منحت شركة صوت القاهرة حق استغلالها بموجب العقد المؤرخ 17/10/2010 الأمر الذى ينفى أى ملكية لشركة صوت القاهرة بالنسبة لهذه المصنفات ، إلا أن الدكتور حسام لطفى لم يكتف بذلك بل زعم أيضاً على خلاف الحقيقة أن الحكم ذكر بأن لجمعية المؤلفين والملحنين دور فى هذا الشأن وهو ما لم يرد بالحكم مطلقاً .
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