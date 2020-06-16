شكرا لقرائتكم خبر عن محسن جابر: أغانى أم كلثوم ملك شركتى بحكم المحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المنتج الغنائى الكبير ، محسن جابر بيانا للرد على حسام لطفى ‏ونادية مبروك ومحمد العمرى، بعد تصريحاتهم بأن أغانى أم كلثوم ملك شركة ‏صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات بعد صراع قضائى مع جابر .‏

وأوضح جابر فى البيان أن شركته حصلت على حكم محكمة بحكم ‏المحكمة بامتلاك أغانى أم كلثوم وليست صوت القاهرة، وقال نصا: "ليس ‏صحيحا ما ذكره الدكتور حسام لطفى بأن حكم المحكمة الصادر بجلسة ‏‏15/6/2020 فى القضية المرفوعة من شركتي ضد شركة صوت القاهرة ‏بخصوص تجاوز شركة صوت القاهرة فى استغلال الحقوق الممنوحة لها ‏من شركتي لأغانى أم كلثوم واستغلالها بطريقة الديجيتال أنها ذكرت أن ‏أغانى السيدة أم كلثوم مملوكة لشركة صوت القاهرة بل على العكس فقد ‏أكدت المحكمة على ملكية شركتي لحقوق أغانى السيدة أم كلثوم.‏

وأضاف: كان الحكم المستأنف قد رفض دعوى شركتي تأسيساً على أن ‏شركتي منحت شركة صوت القاهرة الحق فى هذا الاستغلال بموجب العقد ‏المحرر بينهما بتاريخ 17/10/2010 ولذلك فإن أغنيات السيدة أم كلثوم ‏مازالت ملكاً كاملاً لشركتي التى أعطت بدورها حق استغلال لشركة صوت ‏القاهرة بموجب العقد المؤرخ 17/10/2010 أخذاً فى الاعتبار أن شركى ‏رفعت منذ عامين قضية فسخ برقم 409 لسنة 9ق جدد برقم 624 لسنة ‏‏2020 لفسخ هذا العقد لمخالفة شركة صوت القاهرة لبنوده وتحقق الشرط ‏الصريح الفاسخ وهذه الدعوى مؤجلة لجلسة 23 من الشهر الحالى .‏

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وتابع البيان: على الرغم من أن الحكم المذكور قد أكد على ملكية شركة ‏شركتي لمصنفات أم كلثوم الغنائية وأنها منحت شركة صوت القاهرة حق ‏استغلالها بموجب العقد المؤرخ 17/10/2010 الأمر الذى ينفى أى ملكية ‏لشركة صوت القاهرة بالنسبة لهذه المصنفات ، إلا أن الدكتور حسام لطفى ‏لم يكتف بذلك بل زعم أيضاً على خلاف الحقيقة أن الحكم ذكر بأن ‏لجمعية المؤلفين والملحنين دور فى هذا الشأن وهو ما لم يرد بالحكم مطلقاً ‏‏.‏