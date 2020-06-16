شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى فى إطلالة أنيقة باللون الأصفر.. اعرف رأيها فى القهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الحجر والعزل المنزلى الناجم عن جائحة فيروس كورونا، لم يمنع الفنانة الكبيرة نوال الزغبى، عن قضاء وقت ممتع، ، إذ كشفت النجمة اللبنانية حبها لمشروب القهوة، وظهرت في صورة تتناول كوب من القهوة فيما تحمل كلبها.

ونشرت نوال صورة عبر حسابها الرسمى بتويتر، فى إطلالة أنيقة باللون الأصفر وتحتسى كوبا من القهوة وعلقت :"لا يوجد شئ أفضل من رائحة القهوة فى الصباح والمساء".



نوال الزغبى



نوال

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وفى سياق آخر بعدما أثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جدلاً واسعًا في الآونة الأخيرة عقب إجرائها عملية تجميل غيرت من شكلها، نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في صورتها الجديدة التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مرتدية تي شيرت كات وشورت بالقرب من حمام سباحة في أحداث إطلالة لها عقب إثارتها الجدل على خلفية إجراء عملية تجميل غيرت شكلها.

وفي وقت سابق فاجأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها ومتابعيها فى الساعات الماضية، بصورة لها وقد تغير شكلها كليا بعد عملية التجميل التى أجرتها مؤخرًا، وأثيرت حالة من الجدل بسبب التغيير في شكلها حيث إن بعض متابعيها لم يتعرفوا عليها.

وكانت نوال الزغبى قد عبرت فى أحد اللقاءات التليفزيونية، عن رفضها عمليات التجميل وإنها نادمة لخضوعها لمثل تلك العمليات، قائلة: "أكيد ضد التجميل إذا الإنسان مش بحاجة وندمانه على علميات التجميل ولكن اتلعب بعقلى صديقه ظلت تزن عليا حتى عملت عملية التجميل".