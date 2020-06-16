شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تكشف عن هوايتها الجديدة.. وتمازح جمهورها: أما هذا أو صناعة الفخار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية الكبيرة شاكيرا، هوايتها الجديدة، والمتمثلة فى استخدام لوح التزلج، ونشرت فيديو لنفسها وهى تمارس هوايتها الجديدة.

ونشرت شاكيرا فيديو لنفسها على لوح التزلج، عبر حسابها الرسمى بتويتر، وعلقت :" هوايتي الجديدة: كانت إما هذه أو صناعة الفخار".

وفى سياق آخر احتفلت المطربة الكولومبية شاكيرا، بوصول عدد مشاهدات كليبها الشهير waka waka، لأكثر من 2.5 مليار مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



الفنانة شاكيرا

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شاكيرا

ونشرت المطربة الكولومبية صاحبة الـ 43 عاماً، مقطع من كليبها الذي عرضته منذ 9 سنوات، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، لتعلن وصول عدد مشاهدات الكليب لأكثر من 2.5 مليار مشاهدة.

واحتفت نجمة البوب العالمية، مؤخراً، بالأطقم الطبية المشاركة فى الصفوف الأمامية فى معركة جائحة كورونا المستجد القاتل، إذ شاركت متابعيها بفيديو لأطباء وممرضين يرقصون على انغام أغنيتها الشهيرة "waka waka".

ونشرت شاكيرا الفيديو عبر حسابها الرسمى بتويتر، وعلقت عليه :" مقاطع الفيديو هذه مدهشة وأنا فخور جدًا بهذه الأغنية التي أصبحت لكم الآن، ويمكن أن تكون رائعة في هذه الأوقات الصعبة. شكرا لكم أبطال الخط الأمامي على كل ما تقومون به!".