شكرا لقرائتكم خبر عن "لا أهتم بالسلبية".. إليسا ترد على واقعة " تنمر " من شفاها بصورة قديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة اللبنانية اليسا، عن قبولها الاعتذار من إحدى الصفحات الساخرة التي تنمرت على شفاها في صورة قديمة منشورة منذ 3 سنوات على السوشيال ميديا، واعتذرت صفحة تدعى "عديلة" قائلة: "مرت 3 سنوات بين هاتين اللقطتين.. جميعنا نرتكب أخطاء في حياتنا ولكن الخطأ الأكبر هو عدم التحسين وتحسين نسخة من أنفسنا.. أنا لست فخورة على الإطلاق بأنني كنت مستبدة في مرحلة ما".

وبادرت إليسا بالرد على اعتذارها قائلة: "لا أتوقع أبدًا تعليقات إيجابية ولا أهتم أبدًا بالتعليقات السلبية. هذا ما فعلته دائمًا وما سأفعله دائمًا. أنا أحترم اعتذارك الصادق وأقدر هذه الحكمة التي توصلت إليها. أحبك عديلة".

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وفي وقت سابق، نشرت هالة عجم، خبيرة التجميل، صورة من دولاب ذكرياتها مع النجوم، للنجمة اللبنانية إليسا، في صورة تبلغ عمرها حوالي 17 عاما، لتكشف عن الملامح الأولى للفنانة قبل خضوعها لعمليات تجميل.

وظهرت النجمة اللبنانية في الصورة التي نشرتها خبيرة التجميل عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهي تخضع لميكاب من "عجم"، وكتبت " ربما منذ حوالي 17 سنة، تصويري".

وتستعد النجمة اللبنانية إليسا إلى طرح ألبومها الجديد الذي كان من المقرر طرحه في موسم عيد الفطر، إلا أنه تقرر تأجيله بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، مؤكدة أنها ستطرح الألبوم الجديد قريبا.

وقالت إليسا، في وقت سابق في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، بأن ألبومها الجديد سيحتوى على 4 أغنيات باللهجة اللبنانية والباقى باللهجة المصرية، كما أن الألبوم سيتضمن أغنية ستكون بمثابة سيرة ذاتية عن حياتها كما حدث في ألبومها الأخير "الى كل اللى بيحبونى"، مشيرة إلى إنها تتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار أمثال، محمد رحيم، نادر عبد الله، بهاء الدين، محمد يحيى، امير طعيمة، وليد سعد.