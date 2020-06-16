شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يخرج من الميرى على الجلابية والعمة فى "نسل الاغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 4 سنوات قضاها النجم أمير كرارة فى بدلة "الميرى"، بعدما قدم 4 أعمال نالت النجاح الكبير على الشاشات التليفزيونية، وبدأها بمسلسل "كلبش" باجزائه الثلاثة، الذى قدم من خلاله شخصية سليم الانصارى التى لاقت صدى واسعاً حتى يومنا هذا، ولقبه الجمهور بـ"باشا مصر"، ثم انتقل كرارة إلى قوة مصر الغاشمة، وقدم شخصية الشهيد الاسطورة "أحمد منسى"، العام الماضى وقدم عملا درامياً يكتب فى تاريخ الدراما العربية، ويتحدث عنه الاجيال فيما بعد.



امير كرارة فى الاختيار

وفى مفاجأة كبيرة كان قد أعلن عنها رجل الأعمال المنتج الكبير تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، الأيام الماضية، وهى تعاون النجمان أمير كرارة وأحمد السقا فى مسلسل "نسل الأغراب" قصة وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل ، ليبدأ أمير كرارة، فى تغيير جلده بعد مرور 4 سنوات، ليقدم لأول مرة شخصية صعيدية فى الدراما، لتكون محطة جديدة فى حياته الفنية.



النجم أمير كرارة

أمير كرارة سيظهر بشكل مختلف عما تعود عليه الجمهور، إذ أن شخصيته فى مسلسل "نسل الأغراب" ستكون مفاجأة كبيرة للجمهور، لاسيما أن كرارة معروف بوسامته وأناقته ، ولكن فى "نسل الاغراب" سنشاهد كرارة بالجلابية الصعيدى والعمة، لتكون خطوة جديدة فى تغيير "الميرى".

يشار إلى أن أمير كرارة يتعاون مع النجم أحمد السقا فى مسلسل "نسل الأغراب" للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، حيث تقابلا سوياً فى السينما من خلال فيلمي "هروب اضطرارى" وحرب كرموز".

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