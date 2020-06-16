أحمد زكي يثير الجدل بعد وفاته بـ15 عاما.. عودة "الإمبراطور"

15 عاماً مرّت على وفاة الفنان المصري أحمد زكي (1949- 2005) عن عمر ناهز 55 عاماً ملأ خلالها الدنيا وشغل الناس متسلحاً بموهبة نادرة في التمثيل.

في ذكرى ميلاده ووفاته كل عام تبث الفضائيات المصرية أشهر أعماله السينمائية وتتناول الصحف جوانب جديدة من حياته، لكن اسم "الإمبراطور" طفا على الساحة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية لسبب آخر.





أعلن الفنان الشاب محمد رمضان، الأحد 14 يونيو/حزيران، سعيه لتجسيد حياة أحمد زكي في مسلسل تليفزيوني بعنوان مبدئي هو "الإمبراطور"، وهو اسم أحد أشهر أفلام زكي، في موسم دراما رمضان 2021.





ونشر رمضان عبر حسابه في "أنستقرام" فيديو وهو يقلِّد أحمد زكي في أحد البرامج التلفزيونية، وأرفقها بتعليق: "اللقاء ده من 8 سنوات قلت أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل أحمد زكي.. ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم الإمبراطور أحمد زكي رمضان 2021".





أشعل إعلان محمد رمضان مواقع التواصل التي انقسمت إلى فريقين؛ أحدهما يرى أن بطل مسلسل "البرنس" في رمضان الفائت هو الأنسب لتجسيد حياة زكي، وفريق آخر يرشّح الفنانيْن عمرو سعد أو آسر ياسين لأداء الدور.





وازداد اهتمام الجمهور مع طرح اسم السيناريست وحيد حامد لكتابة العمل، إذ صرَّح بأنَّ المخرج محمد سامي تحدَّث معه بشأن كتابة مسلسل عن قصة حياة أحمد زكي من بطولة محمد رمضان.

وفي اليوم التالي 15 يونيو/حزيران، أعلن حامد أنَّه اعتذر عن كتابة المسلسل لانشغاله بكتابة الجزء الثالث من مسلسل "الجماعة".





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وقال حامد لـ"الخليج 365": "لا أعرف مصدر الضجة التي حدثت حول مسلسل أحمد زكي، الحكاية باختصار شديد إنني تلقيت اتصالاً تليفونياً من المخرج محمد سامي في نهاية رمضان الماضي وكان برفقته الفنان محمد رمضان".

وأضاف: "كانت المكالمة تحمل وداً شديداً والهدف منها الاطمئنان على حالتي الصحية، و فجأة أخبرني محمد سامي بأنه يريد عمل قصة أحمد زكي في مسلسل، اعتذرت طبعاً لأنني مشغول في الوقت الحالي بكتابة الجزء الثالث من (الجماعة)، ولكن محمد سامي ضغط على وقال لي إنه سوف ينتظرني ويقدم العمل في 2022".





وتابع حامد: "الموضوع كله مجرد مجاملة لكن الحقيقة إنني اعتذرت بالفعل، ولن أكتب شيئاً عن حياة أحمد زكي إلا بعد الانتهاء من الجزء الثالث لمسلسل (الجماعة)".

المخرج محمد سامي هو الآخر نفى توليه المشروع بعد تعاونه الأخير مع رمضان في مسلسل "البرنس"، الذي عُرض في رمضان الماضي.





لم تنته الضجّة عند هذا الحد، إذ ظهرت بوادر أزمة فور انتشار الخبر، تمثّلت في اعتراض ورثة أحمد زكي على الشروع في تصوير المسلسل دون الرجوع إليهم.

وقالت منى شقيقة الفنان الراحل إن الأسرة لم تتلق أي اتصالات من القائمين على العمل ولم تقرأ أي سيناريو، مؤكدة أنه كان من المفترض العودة إلى الأسرة والحصول على إذن منها.





وأضافت منى في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة" المصرية أنَّ لا أحد سيفيد العمل مثل أسرة زكي التي تمتلك تسجيلات له أثناء وجوده في مستشفى دار الفؤاد خلال أيامه الأخيرة.

وصرَّحت شقيقته إيمان للبرنامج نفسه بأنَّ الكاتب وحيد حامد رغم أنه كان صديقاً شخصياً لشقيقها، غير إنه لا يعلم كيف كانت طفولته، وتساءلت "على أي أساس إذن سيكتب القصة؟".