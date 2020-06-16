هاني شاكر لـ"الخليج 365": "هتعدي" قريبا.. ولهذا منعت أغنية شاكوش

"ليست مهمة سهلة".. بهذه الجملة وصف أمير الغناء العربي هاني شاكر دوره كنقيب للموسيقيين في مصر؛ إذ يرى أن المنصب له مسؤوليات وواجبات وليس رفاهية.



تولى هاني شاكر منصب النقيب دورتين متتاليين، وحقق إنجازات كبيرة للموسيقيين مثل زيادة المعاشات وتحسين الرعاية الصحية لأعضاء الجمعية العمومية، ومؤخرا قرر أن يخوض حربا شرسة ضد بعض مطربي المهرجانات الذين لا يحافظون على الذوق العام.

”الخليج 365” التقت هاني شاكر للحديث عن أعماله الفنية الجديدة، وما تردد حول إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأسباب منعه لأغنية "100 حساب" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش.





ـ بداية كيف يقضي هاني شاكر وقته في ظل انتشار كورونا؟

أنا بطبعي إنسان ملتزم جدا، أجلس في بيتي تفاديا لخطر الإصابة بفيروس كورونا، وأتغلب على ملل الحجر المنزلي بالقراءة وسماع الموسيقي والعمل أيضا.

ـ تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر إصابتك بفيروس كورونا.. ما صحة ذلك؟

يضحك.. بصراحة شديدة أشعر بدهشة وحيرة من تصرفات مروجي الشائعات، ولا أعرف ما الفائدة التي ستعود عليهم من الترويج لأخبار كاذبة ومضللة.

هذا الخبر عبارة عن شائعة سخيفة لا أساس لها من الصحة، أنا الحمد لله بخير وأتمنى لكل الناس الصحة والسلامة وأطالبهم بعدم الاستهتار بالفيروس لأن الوضع خطير.

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ــ لماذا تدخلت لمنع أغنية شاكوش الجديدة "100 حساب "؟

الأغنية يقدمها شاكوش مع المطرب أحمد سعد، ومن حقي التدخل كنقيب مهمته حماية المهنة، فقد تصديت لمطربي المهرجات الذين يقدمون كلمات مبتذلة.

لكن الوضع هذه المرة مع شاكوش مختلف، فوضعه غير قانونيا حتى الآن، ولم يحصل على ترخيص من النقابة بمزاولة المهنة، وطرح الأغنية دون الرجوع للجهة المسؤولة عن تنظيم قواعد المهنة، ولذا وقفت ضد طرح الأغنية وسوف أقف ضد أى مخالفة لأي مطرب آخر.





ــ حدثنا عن أوضاع الموسيقيين بعد فيروس كورونا؟

أوضاع مؤسفة بكل تأكيد، وأبذل كل جهدي كنقيب لمساعدة الموسيقيين الذين يعيشون أوضاعا صعبة بسبب توقف الحفلات الغنائية، كإجراء احترازي لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ـ في رأيك متى تعود الحفلات الغنائية في مصر؟

أتواصل في الوقت الحالي مع المسؤولين في مصر لعودة الحفلات والنشاط الغنائي، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وأتمنى أن نصل لحل قريبا حتى يستطيع الموسيقيين العودة للعمل مرة أخرى.

ــ إلى أى مدى أثر دور النقيب على الإنتاج الفني لهاني شاكر ؟

تأثر الفنان بداخلي كثيرًا لأن منصب النقيب ليست سهلا، فأنا أشعر أن الموسيقيين أمانة في عنقي وأجتهد قد استطاعتي لتوفير خدمات ومزايا جيدة لهم.

ـ هل تحضر لأعمال غنائية جديدة؟

انتهيت من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "هتعدي" مع شركة نجوم ريكوردز، والأغنية تحمل طاقة إيجابية وتشجع على التفاؤل وعدم الاستسلام لأجواء فيروس كورونا الكئيبة، وأتصور أن دور الفن الحقيقي هو دعم الإنسان لعبور الصعاب والقفز فوق الأزمات، وسوف يتم طرح الأغنية خلال أيام.