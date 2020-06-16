سر نجاح "لن أعيش في جلباب أبي".. بطلان يتحدثان لـ"الخليج 365"

تصدر المسلسل المصري "لن أعيش في جلباب أبي" مؤشرات البحث على الإنترنت، خلال الساعات الماضية، رغم مرور 24 عاما على إنتاجه.

ويعاد عرض المسلسل حاليا على قناة "دي إم سي" المصرية، وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المسلسل مثل حلقة "فرح سنية ابنة عبد الغفور البرعي".



وقد تحدث السيناريست الكبير مصطفي محرم عن ذكرياته مع مسلسل "لن أعيش في جلباب ابي" في العديد من اللقاءات التليفزيونية.

وقال إنه تم ترشيح الفنان المصري محمود عبدالعزيز للبطولة، قبل بطل المسلسل نور الشريف لكن عبدالعزيز أعتذر عن عدم تقديم العمل.

وأضاف أن نور الشريف لم يتحمس في البداية، لأن المعالجة الدرامية لا ترصد رحلة صعوده، ولكن عندما قرأ الحلقات الأولي تحمس للمسلسل.





وكشف أيضا أن الجهة المنتجة للعمل رشحت يسرا قبل عبلة كامل للدور، لكن مخرج العمل أحمد توفيق أصر عن اختيار عبلة كامل وراهن عليها بقوة.

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وتابع أنه قبل ترشيح محمد رياض للعب دور عبد الوهاب نجل عبد الغفور البرعي تم اختيار محمد نجاتي وخالد النبوي، لكن في نهاية الأمر كانت الشخصية من نصيب محمد رياض الذي جسدها بصورة رائعة.

وبررت الفنانة ناهد رشدي في تصريحات لـ"الخليج 365 " نجاح المسلسل بعد 24 عاما على إنتاجه قائلة: "المسلسل جسد قصة رجل مكافح صعد سلم النجاح بصعوبة شديدة، وأتصور أن سبب نجاح هذا العمل حتى الآن هو قربه الشديد من الأسرة المصرية".

وأضافت الفنانة التي لعبت دور "سنية" نجلة عبد الغفور البرعي، أن المسلسل رصد تفاصيل حياتية رائعة، كما أن العمل ضم نجوما من العيار الثقيل في مقدمتهم الفنان الكبير نور الشريف وعبلة كامل وعبد الرحمن أبو زهرة.

فيما قال الفنان محمد رياض لـ"الخليج 365": "أصيب بالذهول من نجاح المسلسل، وسعيد جدا، ولا أنسي توجيهات الفنان الكبير نور الشريف، كان أغلبنا وجوه جديدة ونفتقد للخبرة، وكان يشجعنا بشكل دائم".

وواصل حديثه عن نور الشريف قائلا: "كان لا يغضب عندما نخطىء، وكان ويقول لنا "مش هزعل لو غلطت كتير، المهم إننا في تقدم للناس حاجة حلوة".

مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" إنتاج 1996، بطولة نور الشريف وعبلة كامل، إخراج أحمد توفيق، وهو في الأصل مأخوذ عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم.



