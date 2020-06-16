حصري- لايف ستايلز ستوديوز والنجمة رنا سماحة في تعاون فني جديد

Jun 16, 2020
علم موقع “الخليج 365” ان شركة الإنتاج لايف ستايلز ستوديوز تعاقدت للمرة الثانية مع النجمة المصرية رنا سماحة لإنتاج أغنية جديدة من ألحان احمد زعيم، على ان تبصر النور في شهر آب/اغسطس المقبل.
وعلمنا أن الأغنية ذات إيقاع سريع وتعابير خفيفة الظل مناسبة للأجواء الصيفية مع عودة الحياة تدريجياً الى طبيعتها بعد اشهر من الحجر المنزلي بسبب جائحة فيروس كورونا.
ويعتبر هذا التعاون هو الثاني للفنانة رنا سماحة ولايف ستايلز ستوديوز بعد فيديو كليب “أميرة الحب”، حيث استطاع التعاون الأول الذي تم اصداره في اكتوبر 2019 ان يحقق نجاحاً وانتشاراً في الدول العربية.
وكانت “سماحة” قد عبّرت في حديث سابق لها عن سعادتها بالتعاون الأول مع شركة مهمة ومميزة مثل “لايف ستايلز ستوديوز”، التي تدعم الابداع والمبدعين وتهتم بأدق التفاصيل، الامر الذي يريح الفنان ويشجعه لتقديم الافضل دائماً.
لا بد من الإشارة الى أن شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، تستعد لطرح مجموعة من الأعمال الغنائية المصورة على طريقة الفيديو كليب مع أهم النجوم في الدول العربية، نذكر منهم: كارول سماحة، هاني شاكر، أصالة، أبو، سامر أبو طالب، حمادة هلال، شمس الكويتية، محمد سرور، أحمد مهني، أحمد شيبة، عمرو الشاذلي، ياسمينا سامي، محمد نور وغيرهم. (لقراءة الخبر: لايف ستايلز ستوديوز وأكثر من عشر كليبات مع أهم النجوم قريبًا)
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