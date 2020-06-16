خاص بالصورة – نادين ن. نجيم تتعرض لإصابة في موقع تصوير 2020

تعرضت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم لاصابة في موقع تصوير مسلسل “2020” كتابة نادين جابر وبلال شحادات، اخراج فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان.

ونشرت نادين صورة ليدها التي تعرضت للاصابة من بعد تصوير احد المشاهد بالأمس، حيث علقت قائلة: “من بعد مشهد مبارح هيك صار، بدي ضلني شهر لابسة هالشي”.

وفي اتصال لبصراحة مع نادين لمعرفة تفاصيل الحادث، أكدت لنا انه اثناء تصوير أحد المشاهد الذي يحتاج الى ضرب “بوكس”، تعرضت يدها للأذى عن طريق الخطأ.

نذكر ان نادين ن. نجيم كانت قد تشاركت مع المتابعين صورة لها وهي تداعب ابنتها هافن. وظهرت نادين وهي تطبع قبلة قوية على خد ابنتها معلقة “صباح الحب والحنان”.