بسم الله توكلنا على الله.. منة شلبي تبدأ "النمس والإنس" مع هنيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة منة شلبي، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، رفقة الكوميديان محمد هنيدي. وعلقت "منة"، على الصورة قائلة: "بسم الله توكلنا على الله". Advertisements وتشارك منة شلبي، الفنان محمد هنيدي في بطولة فيلم "النمس والإنس"، والذي يشهد أول تعاون بينهما. فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، ومن إخراج شريف عرفة.

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