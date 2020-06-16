إليسا تكشف موقفها من التنمر بعد اعتذار متابعة لها.. وريم مصطفى: "أحترمك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، موقفها من التعرض للتنمر، بعد اعتذار إحدى الحسابات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت عبر حسابها على تويتر: "لا أتوقع أبدًا تعليقات إيجابية ولا أهتم أبدًا بالتعليقات السلبية. هذا ما فعلته وما سأفعله دائمًا. أنا أحترم اعتذارك الصادق وأقدر هذه الحكمة التي توصلت إليها".

وكان الاعتذار من حساب "عديلة" الشهير عبر تويتر، بسبب سخريته من "شفاه" الفنانة اللبنانية.

وهو ما دفع الفنانة ريم مصطفى للتعبير عن تقدريها، قائلة: "أنا احترمك إليسا".