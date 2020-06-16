في عيد ميلاده الـ55.. نصائح النقاد للفنان بيومي فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

فاجئ الفنان بيومي فؤاد جمهوره في رمضان الماضي بأداء مختلف في دور منعم بمسلسل خيانة عهد، الذي ابتعد فيه عن الكوميدية، مرتديا ثياب الرجل العاشق، الذي يدعم عهد "يسرا" رغم رفضها الارتباط، الرجل الذي أقدم على خطوة عمل صدقة جارية علي روح ابن عهد حبيبته، من خلال مشهد عزف فيه منفردا وأبكي المشاهدين.

وهي ليست المرة الأولى التي يثبت فيها بيومي فؤاد، قدرته بتقديم ألوان مختلفة غير الكوميديا، لكن لكونها جاءت بعد مجموعة كبيرة من الأعمال الكوميدية، والنجاح الكبير لها، جعلت الكثيرين يطالبون بيومي فؤاد بالتركيز في تقديم مثل هذه الأدوار.

وفي عيد ميلاده الـ55، استطلع "الخليج 365" آراء النقاد في حالة التنوع، التي قدمها بيومي في رمضان، وما هي نصائحهم له في الفترة المقبلة.

- رامي عبدالرازق

قال الناقد رامي عبد الرازق"بيومي فؤاد لديه طاقة كبيرة جداً خزنت سنيين طويلة، لذلك نجده في أغلب الأعمال على الساحة الفنية، ولكن من المهم جدا أن ينوع ويغير أدواره، ويقدم جميع الأدوار، لأن هذا عامل رئيس في مد عمر موهبته وبقائه واستمراره لفترة طويلة".

وأضاف: "سابقا كان المنتجين ينظرون إلى بيومي فؤاد على أنه يقبل جميع الأدوار التي تعطى له، ولكن تنوع دوره في مسلسل خيانة عهد، أدى إلى تغيير نظرة المنتجين له وكذلك تغيرت آراء الناس نحوه للأفضل".

وتابع: "بداية بيومي فؤاد لم تكن كوميدية فمن أبرز أعماله مشاركته في مسلسل موجة حارة، الذي كان يجسد من خلاله شخصية تخلو من الكوميديا، شخصية داعية إسلامي منافق، واستطاع أن يقدم الشخصية بشكل عبقري للغاية".

واستطرد: "في رمضان الماضي أشاد الجمهور بدوره في مسلسل خيانة عهد، بينما هاجموه على دوره في رجالة البيت، إذ عندما نوع في أدواره استطاع أن ينال إعجاب الجمهور بشكل كبير جدا".

واختتم حديثه موجها نصيحة إلى الفنان بيومي فؤاد: "أنصحه بالقيام بأداء جميع الأدوار من صعيدي إلى إسكندراني إلى بدوي..إلخ، كما أنصحه بعدم اللجوء إلى عمل برامج تلفزيونية بشكل دائم".

- أندرو محسن

قال الناقد أندرو محسن: "أداء بيومي فؤاد في مسلسل خيانة عهد رائع ومميز جداً، حيث إنه قد استطاع من خلال المسلسل أن يبرز قدرته على أداء أدوار متنوعة".

وأضاف: "لو رجعنا بعجلة الزمن إلى مسلسل موجة حارة نجد أن بيومي فؤاد قد جسد دور داعية إسلامية، ولم يجسد دور كوميدي ولكن بعدما ذاع صيته ركز جمهوره وصناع الأفلام على أدواره الكوميدية".

وتابع: "أرى أن سامح عبد العزيز مخرج مسلسل خيانة عهد قد وفق في اختيار بيومي فؤاد لأداء دور منعم في المسلسل، فهذه عبقرية من المخرج".

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واختتم حديثه موجهاً نصيحة إلى الفنان بيومي فؤاد: "أتمنى أن يستمر في تقديم أدوار متنوعة تبرز موهبته العظيمة، واتمنى من المخرجين أن يركزوا على إعطائه أدوار متنوعة وعدم التركيز على أدواره الكوميدية".

-عصام زكريا

من جانبه، قال الناقد عصام زكريا،: "بيومي فؤاد قد أتقن دوره في مسلسل خيانة عهد، ودوره في مسلسل خيانة عهد كان مغامرة ولكنه مارسها بعبقرية، وكان هذا مفتاح لتقديم العديد من الأدوار الأخرى مثلما حدث مع الفنان عبدالمنعم إبراهيم، وعبد المنعم مدبولي، وفؤاد المهندس، وغيرهم ممن قاموا بتنويع أدوارهم ما بين الكوميدية والتراجيدية، وأثروا في الناس تأثيراً كبيراً".

وأضاف: "ولكن موهبة بيومي فؤاد الأولى هي الكوميديا كما صرح عن ذلك في حوار له من قبل، فقد تحدث عن أن الكوميديا بالنسبة له طبيعية وبسيطة جداً، ولا يبذل فيها أي مجهود".

وأضاف: "إذا فيعد بيومي فؤاد شخص كوميدي بالفطرة يعتمد على موهبته، وليس على التكنيك، فتكوينه العقلي أو الذهني موهوب، بيومي قادرا على إشاعة الفكاهة في أي موقف يعيشه".

وتابع: "كما أن بيومي فؤاد قادرا على الارتجال كثيراً في أثناء التصوير، وهذا عامل أساسي من عوامل نجاحه".

واستطرد: "أرى أن مسألة التنوع ليست إجباراً على الممثل، فإذا كان بيومي فؤاد يرغب في تكثيف أدواره الكوميدية والاستمرار عليها، فلا مانع في ذلك طالما أن موهبته كبيرة جداً في هذا الدور".

وواصل: "بيومي مناسب بتكوينه الجسدي لشخصية منعم في مسلسل خيانة عهد ويرجع ذلك لذكاء مخرج المسلسل سامح عبد العزيز الذي قام بوضعه في المكان المناسب".

واختتم حديثه موجها نصيحة إلى الفنان بيومي فؤاد: "الفنان بيومي فؤاد قد تجاوز مرحلة الانتشار وهو الآن في مرحلة إجادة الاختيار فعليه أن يحسن الاختيار وانتقاء الأدوار المناسبة".

-الناقد طارق الشناوي

وقال الناقد طارق الشناوي،: "بيومي فؤاد ممثل عبقري ومتمكن جداً فقماشته واسعة جدا، ويمتلك القدرة على أداء الكوميدي والتراجيدي، يعرض عليه عشرات الأعمال، لأنه مطلوب بقوة على مستوى الدراما المصرية والعربية، وهذا هو سبب تواجده الدائم في معظم الأعمال الفنية".

وأضاف: "ربنا أعطى بيومي فؤاد القبول لدرجة أن الناس لا تمل ولا تنفر منه أبداً، ويستحق التواجد دائماً لأنه يمتلك قدرات تمثيلية عالية جداً غير متوفرة في إناس كثيرين".

واختتم حديثه موجها نصيحة إلى الفنان بيومي فؤاد:"عندما يعرض على بيومي فؤاد 12 عملا فنيا على سبيل المثال , فعليه أن يختار 3 أعمال فقط بدلاً من 5، أي يتريث في اختيار أدواره و أن يركز على الكيف بدلا من الكم للاستمرار دوماً".