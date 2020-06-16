"شيكو" يستعيد ذكريات فيلمه حملة فريز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: نشر الفنان" شيكو" صورة تجمعه بأبطال فيلمه حملة فريز هشام ماجد ونسرين أمين وأحمد فتحي وبيومي فؤاد، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه. وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:"سلفي سور مجرى العيون ". وشارك شيكو في بطولة مسلسل "اللعبة" مع هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب.

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