بينهم الشرنوبي وشاكوش وياسمين صبري.. نجوم احتفلوا بالخطوبة والزواج رغم كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشهد العالم في الفترة الحالية، أحداثا استثنائية بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعلى الرغم من التشديدات والإجراءات الإحترازية، احتفل عدد من نجوم الفن بعقد قرانهم، والبعض الآخر احتفل بخطوبته في زمن الكورونا، أبرزهم:

محمد الشرنوبي

احتفل الفنان محمد الشرنوبي قبل أيام، بعقد قرانه على راندا رياض – مديرة أعمال النجمة أنغام- واقتصر الحفل على وجود الأسرتين فقط.

وظهر حفل الزفاف بسيطا للغاية، ووجه "الشرنوبي" اعتذار لأصدقائه، مؤكدا أن الحفل اقتصر على "فوتوسيشن" وسط أسرتيهما، داخل حديقة المنزل، وأكد أنه سيقيم حفل كبير يحضره الجميع، بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، كما حرصا بعدها على نشر صور من شهر العسل.

ياسمين عبدالعزيز

النجمة ياسمين عبدالعزيز، عقدت قرانها على النجم أحمد العوضي، في سرية تامة بعيدا عن إقامة حفلات، حتى أنهما لم يعلنا الأمر بشكل رسمي، إلا حينما غيرا الحالة الإجتماعية على حساباتهما بموقع فيسبوك.

وبعد أيام ظهر "العوضي" في برنامج "التاسعة مع الإعلامي وائل الإبراشي، وتحدث عن زواجه من "ياسمين"، كما أكد أنها تدعمه وتسانده، وكشف أنه اختار اسم "موسى" ليكون اسما لطفلهما في حال رزقهما الله بطفل ذكر.

غادة عبدالرازق

في كواليس مسلسلها "سلطانة المعز"، فاجأت النجمة غادة عبدالرازق بعقد قرانها على مدير التصوير هيثم زينتا، وشهد على عقد القران مخرج ومؤلف العمل.

ولم يقيم الثنائي حفلا واكتفيا باحتفالهما وسط فريق عمل المسلسل، في أواخر شهر رمضان الماضي، وحرص الجميع على تهنئتهم، وكانت غادة قد صرحت لمصراوي، أنها ستقضي شهر العسل في الجونة، وتقيم حفل عائلي صغير بعد العيد، لكنها لم تقم الحفل حتى الآن.

ياسمين صبري

في أبريل الماضي، احتفلت الفنانة ياسمين صبري، بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في أجواء عائلية بسيطة داخل فيلا "أبو هشيمة"، واقتصر الحفل على حضور عدد قليل من أسرة العروسين.

وظهرت "ياسمين" في الحفل بإطلالة بسيطة، بعدما حرص الثنائي على التكتم بشكل تام على عقد القران، حتى فوجئ الجميع بنشر أبو هشيمة صورا من الحفل، كانت فيها ياسمين وكيلة نفسها.

منة جلال

منذ أيام، احتفلت الفنانة منة جلال بعقد قرانها على أحد رجال الأعمال، وكشفت في تصريح خاص لمصراوي، أن عقد القران اقتصر على وجود أسرتيهما، واثنين من أصدقائها المقربين، على أن يتم إقامة حفل عقب انتهاء أزمة كورونا.

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وأوضحت أنها تراجعت عن نشر صور من عقد قرانها، نظرا لما تشاهده من انتهاكات لخصوصية الفنانين وتنمر مثلما حدث مع الفنان شريف منير، وشقيقة الفنان محمد رمضان.

حسن شاكوش

احتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، مطلع الشهر الجاري، واكتفى بعمل جلسة تصوير بأحد الفنادق الكبرى، دون إقامة حفل.

بعدها تداول عدد من النشطاء مقطع فيديو من حفل خطوبة "شاكوش" ويظهر فيه عدم التزامه بإتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، فظهر وهو يرقص مع عروسه وسط مجموعة من الأهل والأصدقاء.

إيمان رمضان

إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان، احتفلت بزفافها على حسام حامد الشهر الماضي، وطال "رمضان" انتقادات كبيرة بسبب عدم التزامهم بالتباعد الإجتماعي، والابتعاد عن التجمعات واتخاذ إجراءات الوقاية، كما ظهر في صور حفل الزفاف.

وبعد انتهاء الحفل، تم إلقاء القبض على منظم الحفل، كما تم إلقاء القبض على زوج شقيقة رمضان، وبعدها بساعات تم إطلاق صراحه، خاصة مع انتشار عدة مقاطع فيديو وصور يظهر فيها تجمعات دون ارتداء كمامات أو اتباع إجراءات الوقاية.

آية سماحة

أعلن المخرج محمد مدحت السباعي، نجل المنتجة ناهد شوقي، وحفيد الفنان الكبير فريد شوقي، عقد قرانه على الفنانة الشابة آية سماحة، بعد قصة حب جمعتهما.

وبعدها تداول البعض مقطع فيديو من عقد القران، يظهر فيه عدد كبير من أصدقاء العروسين، كما ظهر العروسان يوقعان على عقد القران.

حازم إيهاب

في مايو الماضي، اعلن الفنان الشاب حازم إيهاب خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى منة داغر، في أجواء عائلية بسيطة، بحضور عدد قليل من أسرة العروسين، داخل منزل العروس.

أحمد المالكي

احتفل الشاعر أحمد المالكي بزفافه على ماهيتاب سامي، شقيقة المخرج ياسر سامي، بحضور عدد من أصدقاء العروسين، وذلك في مطلع يونيو.

وكان "المالكي" قد صرح لمصراوي، أنه احتفل بعقد القران وسط مجموعة قليلة من الأصدقاء بفيلا المخرج ياسر سامي، مع الالتزام بإجراءات الوقاية.