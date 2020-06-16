صبا مبارك تكشف عن أحدث إطلالتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك جمهورها صورتين من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت صبا في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، وشعر كيرلي قصير. وشاركت صبا مبارك في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "حارس الجبل" مع الفنان منذر رياحنة، وعادت به للأعمال البدوية التي نجحت في تقديمها.

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