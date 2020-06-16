ريا أبي راشد تكشف عن ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الإعلامية ريا أبي راشد، عن قائمة الترشيحات النهائية لجوائز النقاد للأفلام العربية، الحدث الذي ينظمه مركز السينما العربية، ويشارك في لجنة التحكيم الخاصة به141 ناقداً من 57 دولة يشاهدون الأفلام العربية التي تم إنتاجها خلال 2019، ويقومون بالتصويت للأفضل في فئات الجوائز، ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بالجوائز خلال النسخة المقبلة من سوق مهرجان كان الافتراضي (من 22 إلى 26 يونيو)

وكان مركز السينما العربية اتفق مع الناقدة والإعلامية ديبورا يانج (هوليوود ريبورتر) على أن تتولى منصب مديرة جوائز النقاد للأفلام العربية، وهي ناقدة ومؤلفة ومديرة مهرجانات أمريكية تعيش في إيطاليا. تخرجت مع مرتبة الشرف في كلية ويليزلي، وحصلت على الماجستير في الدراسات السينمائية.

ويقول علاء كركوتي وماهر دياب الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية "فخورون باستمرار جوائز النقاد للأفلام العربية للسنة الرابعة، بالرغم من أننا لن نتمكن من إقامتها في مدينة كان مثل كل عام، ولكن على الرغم من ذلك ستكون الفعاليات ضمن أنشطة سوق مهرجان كان الافتراضي".

وأضاف كركوتي ودياب "بالطبع نرحب بمديرة جوائز النقاد الجديدة ديبورا يانج، التي تعد واحدة من أهم النقاد السينمائيين في العالم، وتتابع السينما العربية بشغف كبير منذ زمن طويل، وسوف تتولى يانج هذه المهام لمدة عامين، ضمن تقليد تنتقل من خلاله مسؤولية الإدارة إلى أحد أعضاء لجنة تحكيم الجوائز كل عامين، كما نشكر الإعلامية ريا أبي راشد التي أضافت شيئاً خاصاً جداً بإعلانها لترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية هذا العام".

وقالت الناقدة ديبورا يانج مديرة جوائز النقاد للأفلام العربية "شرف لي أن يتم ترشيحي لألعب دوراً ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية، وبداية العمل تبدو قوية مع 141 ناقداً يقومون بالتصويت من أجل تسليط الضوء للجمهور والمحترفين في كل أنحاء العالم، على أهم وأفضل الأفلام العربية في العام. أتمنى أن أساهم في أن تؤدي الجوائز المرموقة التي يقدمها مركز السينما العربية، دورها كما يجب".

وجاءت الترشيحات كالتالي:

أفضل فيلم وثائقي

143 طريق الصحراء | إخراج: حسن فرحاني | الجزائر.

الحديث عن الأشجار | إخراج: صهيب قسم الباري | السودان.

من أجل سما | إخراج: وعد الخطيب وإدوارد واتس | سوريا.

أفضل ممثلة

لبنى عزبال | آدم | المغرب.

نسرين الراضي | آدم | المغرب.

هند صبري | نورا تحلم | تونس.

أفضل ممثل

إيليا سليمان | إن شئت كما في السماء | فلسطين.

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سامي بو عجيلة | بيك نعيش | تونس.

عبد الله منياوي | طلامس | مصر.

أفضل سيناريو

أمجد أبو العلاء ويوسف إبراهيم | ستموت في العشرين | السودان.

إيليا سليمان | إن شئت كما في السماء | فلسطين.

مهدي البرصاوي | بيك نعيش | تونس.

أفضل مخرج

إيليا سليمان | إن شئت كما في السماء | فلسطين.

علاء الدين سليم | طلامس | تونس.

مريم توزاني | آدم | المغرب.

أفضل فيلم روائي

آدم | إخراج: مريم توزاني | المغرب.

إن شئت كما في السماء | إخراج: إيليا سليمان | فلسطين.

ستموت في العشرين | إخراج: أمجد أبو العلاء | السودان.

جوائز النقاد للأفلام العربية انطلقت في نسختها الأولى على هامش فعاليات الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي، وتمنح الجوائز لأفضل إنجازات السينما العربية سنوياً في فئات أفضل فيلم روائي ووثائقي ومخرج ومؤلف وممثلة وممثل، وتضم لجنة تحكيم الجوائز أبرز النقاد العرب والأجانب ينتمون إلى 57 دولة بأنحاء العالم، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ السينما العربية.

وقد وقع الاختيار على القائمة النهائية المرشحة للجوائز وفقًا لمعايير تضمنت أن تكون الأفلام قد عرضت لأول مرة دولياً في مهرجانات سينمائية دولية خارج العالم العربي خلال عام 2019، وأن تكون إحدى جهات الإنتاج عربية (أياً كانت نسبة وشكل مشاركتها بالفيلم)، بالإضافة إلى أن تكون الأفلام طويلة (روائية أو وثائقية).