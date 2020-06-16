تراند اليوم : نجم "عود البطل".. أنباء عن القبض على فنان شهير ومدير الأعمال يكشف الحقيقة

أفادت أنباء حسب وسائل إعلام مصري، بضبط المطرب عمر كمال، و3 آخرين من مطربي المهرجانات الشعبية واقتيادهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في المشاركة بإحياء حفل زفاف في منطقة الإسماعيلية وسط تجمعات كبيرة من المواطنين.

وأشارت تلك المعلومات إلى أن السلطات المصرية قد اتخذت قرارها بالتحرك نحو الحفل وفضه بالقوة بعد ثبوت مخالفته للإجراءات الاحترازية التي يفرضها المسؤولون لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، كما أمرت السلطات بضبط وإحضار المطرب عمر كمال و3 آخرين من مطربي المهرجانات الشعبية "شحته كاريكا وكسبرة وحنجرة" لمشاركتهم في الحفل.

وبحسب ما جاء في قرار النيابة العامة، فقد تم ضبط عمر كمال والمغنين شحته كاريكا وكسبرة وحنجرة، للمثول أمام النيابة للتحقيق معهم، بينما كشفت التحقيقات التي أعلنت عنها النيابة العامة في مصر مشاركة الفنانين في حفل زفاف عبر أداء فقرات فنية بالإسماعيلية، الأسبوع قبل الماضي.

وكانت وجهت النيابة العامة الأسبوع الماضي، بإجراء تحريات لتحديد هوية المطربين والفنانين الذين أحيوا ذلك الحفل، ووجهت بسرعة القبض عليهم، بعد خضوع العريس صاحب الحفل ووالده للتحقيقات معهم كونهما المسؤولين عن إقامة الحفل وتجمع المواطنين.

وكانت تمكنت قوة أمنية الأسبوع الماضي من فضّ حفل الزفاف وتحرير محضر للعريس وطلبت نيابة الإسماعيلية الكلية برئاسة المستشار وليد جمال، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية حضور العريس، بعدما تلقى اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الإسماعيلية، يفيد بتلقي مركز الشرطة معلومات عن وجود تجمع بفرح نجل أحد رجال الأعمال بالإسماعيلية، بحضور بعض لاعبي النادي الإسماعيلي، وعدد كبير من مشاهير ونجوم كرة القدم، ونجوم المهرجانات عمر كمال وكزبرة وحنجرة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وقامت بفض الفرح، وعمل محضر بالواقعة.



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من جانبه نفي أحمد صولي مدير أعمال الفنانين عمر كمال وحسن شاكوش ما جرى تداوله في الساعات القليلة الماضية عن توقيف كمال بعد إحيائه زفافا أقيم في محافظة الإسماعيلية.

وأكد أحمد صولي أن عمر كمال حر طليق، وكل الأخبار التي ترددت عن توقيفه أو إحالته إلى التحقيق عارية عن الصحة، لافتا إلى أن كمال كان منهمكا بتصوير إعلان جديد ولم يحيّ أي حفل زفاف.

وأضاف صولي بأن النجمين عمر كمال وحسن شاكوش سيتوجهان قريبا إلى لبنان بعد عودة الملاحة الجوية إلى طبيعتها، حيث سيحييان حفلات في 6 و 7 و 8 آب 2020، وأعرب عن تفاؤله الكبير بأن هذا الحدث الفني الضخم سيكون من أروع الحفلات؛ لما يتمتّع به النجمان من شعبية في لبنان.

وأوضح أن الأسعار ستكون مدروسة بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة، ورّحب بالنجمين القادمين بقوله "حتنورونا قريبًا".

