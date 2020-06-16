تراند اليوم : شاهد.. "الجنة لسارة حجازي" تفتح النار على فنان شهير

شنَ نشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا لاذعًا ضد الفنان الكويتي محمد العلوي، عقب نشره لتغريدة ترحم فيها على الناشطة المصرية المثلية سارة حجازي التي انتحرت قبل يومين في مقر إقامتها بكندا.

ونشر الفنان الكويتي الشاب، تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“، قال فيها: ”سارة حجازي لك الجنة ولهم الجحيم إن شاء الله وعلى روحك السلام“.





وأضاف: ”إن شاء الله هو مُصطلح شائعٌ بين المُسلمين، ويعني إثبات المشيئة إلى الله في أمور المُستقبل، حيث يؤمن المُسلمون بأن كل شيء سيحدث في المُستقبل مُقدر ومكتوب عند الله الخالق، حيث ترتبط حدوث الأشياء بمشيئته وإرادته.. كما يُستخدم هذا المُصطلح في الديانة اليهودية والمسيحية“.

وكانت هذه التغريدات سببا بانتقاد الفنان الكويتي العلوي من قبل شريحة واسعة من المدونين، نظرًا للجدل الذي رافق وفاة الناشطة المصرية، والتي هوجمت من قبل العديد من النشطاء بسبب توجهاتها وآرائها بشأن هويتها الجنسية.