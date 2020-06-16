تراند اليوم : شاهد.. أحلام تغازل أصالة بـ"لايك" بعد معركة شرسة

يبدو أن الجليد المتراكم والحرب الساخنة بين الفنانة أصالة نصري والفنانة أحلام الشامسي في طريقها للذوبان والانتهاء، بعد أن بدأت بذلك أحلام عندما أشارت إلى إحدى صور أصالة في إنستغرام بالإعجاب، وهو ما أثارعددا من التساؤلات حول تلك الخطوة التي وصفها المتابعون بأنها غريبة، كما تساءلوا إن كانت تلك الحركة بمثابة “غزل” غير معلن من طرف أحلام؟

من جهتها لم ترد أصالة حول “اللايك” الذي لفت انتباه الجميع، وإن كانت الأمور ربما تتجه إلى الصلح والتراضي، بعد خلاف كبير امتد لعدة أشهر.



وأرجع بعض المتابعين لايك أحلام، إلى أن أغنية أصالة الأخيرة “جيتني مسكور” والتي طرحت قبل عدة أيام وحققت نجاحا باهرا، إذ تم تداولها بشكل كبير، مشيرين إلى أن الأغنية كان لها أثر كبير على الفنانة الإماراتية.

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وكانت آخر فصول المعركة بين أحلام وأصالة، عندما أثارت الأخيرة خلال حفل “فبراير” بالكويت بتعليقها المفاجئ الذي تطرقت فيه إلى أن معها فستانين آخرين، في حالة لو رغبوا في أن تطل بشكل مختلف خلال الحفل، ثم أشارت إلى أن “الريش جاهز”، في إشارة إلى الفستان الذي ترتديه أحلام.



