تراند اليوم : فنانة مصرية شهيرة تكشف عودتها للمجال: التمثيل نوع من إتقان الكذب

رغم اعتزالها التمثيل منذ سنوات وابتعادها عن الشهرة عادت الفنانة المصرية شمس البارودي إلى الأضواء مجددًا بعدما ترددت أنباء عن عودتها للتمثيل في أدوار محدودة تظهر فيها بالحجاب الذي تضعه منذ اعتزالها الفن. وأكدت شمس البارودي زوجة الفنان المعتزل حسن يوسف أنها لن تقبل بأن يتم تجسيد قصة حياتها، وأوصت أبناءها بأن يقاضوا أي شخص يمكن أن يروي قصة حياتها بفيلم أو مسلسل.

وأكدت البارودي حسب اليوم السابع أن ما يُشاع حول عودتها للتمثيل لتجسيد سيرتها الذاتية، أمر غير صحيح إطلاقًا. وقالت شمس البارودى: “أنا معرفش أمثل تاني وباستغرب لما بشوف زوجي حسن يوسف وابني عمر بيمثلوا وحتى باستغرب لما بشوف نفسي زمان وأنا بمثل، لأني نسيت التمثيل”.

وتابعت: “أنا باعتبر التمثيل نوعًا من إتقان الكذب، وهذا ليس ذمًا أو طعنًا في التمثيل، فإتقان التقمص والتمثيل نوع من المهارة لا أجيدها الآن، وأكتفي حاليًا بأن أعيش في سكينة وهدوء مع عباداتي وأسرتي”.

وكشفت شمس البارودي عن تلقيها الكثير من العروض لتقديم برامج دينية أو الحديث عن حياتها مقابل عروض خيالية بلغت الملايين، ولكنها رفضت ذلك خوفًا من عودة حب الظهور لها من جديد وأن يشوب التزامها شائبة.