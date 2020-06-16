شريف منير: مو صلاح كلمني وقال لي أنا حاسس بيك ومش عايزك تزعل

كشف النجم شريف منير، عن أنه تلقى اتصالا هاتفيًا مساء أمس من لاعب منتخب مصر وليفربول محمد صلاح، من أجل دعمه ومساندته في واقعة التنمر التي تعرضت لها بناته، وتابع: أنا حاسس بيك ومش

عايزك تزعل.

وأضاف منير، خلال اتصال هاتفى ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه كان في غاية السعادة اتجاه المكالمة التي

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دارت بينه وبين محمد صلاح.

واختتم النجم شريف منير حديثه قائلًا: إحنا عمرنا متكلمنا ولكن هو أصيل لأنه سعى وجاب رقمي وكلمني ومنحني طاقة إيجابية وحاجة كبيرة بالنسبة لي لأنه نجم كبير في لعبه وأخلاقه وكانت لفتة إنسانية كبيرة من شخص شرف مصر في الخارج.