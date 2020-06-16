دياب يكشف كواليس أدواره في الاختيار والبرنس وليالينا 80

علق الفنان دياب بطل الموسم الرمضاني هذا العام المشارك في عدد من الأعمال الدرامية في مقدمتها الإختيار والبرنس وليالينا 80 قائلًا: لم أترك الغناء والتمثيل لم يخطفني ولكن حال السوق الموسيقي الآن مضطرب وشهد تغيرات كثيرة في مقدمتها إختلاف أذواق وطريقة سماع الناس للأغنية ومن الصعب العثور الآن على أغنية ملفتة لأنظار الناس بالإضافة لمشاكل كانت قائمة بيني وبين الشركة المنتجة للأغاني الخاصة بي وتم حلها الحمد لله.

وأضاف دياب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج القاهرة الآن والمذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي قائلًا: الناس فكرتني هجرت الغناء لأن الشاشة بتخطف الناس فترة طويلة في أعمال درامية تمتد حلقاتها لثلاثين حلقة.

وكشف دياب أنه الآن يعكف على تجهيز أعمال غنائية متمنيًا أن تظهر للنور بعد مرور جائحة كورونا وتابع دياب قائلًا: بحاول ألحق موسم الصيف .

وأشار دياب إلى أن تغير أذواق الغناء الشعبي طبيعي من فترة لأخرى قائلًا: كل 20 أو 25 سنة بتظهر ألوان موسيقية بتكون صعبة على الناس ولا تلقى إستصاغه في بدايتها لدى الجمهور مثل اغاني المهرجانات التي لاقت هجومًا في بداية ولادتها لكنها أصبحت أمرًا واقعًا وله جمهوره

مشيرًا أن الفنان سلعة في النهاية ويجب أن يتقرب من المتلقي مع إختلافات الأذواق وصعب الاقتراب من أذن المتلقي جدًا مشيرًا أنه من الصعب عليه أن يؤدي أغاني مهرجانات رغم حب بعض الجماهير لها في إطار الغناء الشعبي قائلًا: لا عمري ولا جمهوري يسمحولي أعمل أغنية شعبية لكن بحاول اقترب من أذن المتلقي بتحديث لوني الموسيقي.

وتابع دياب قائلًا: أذن الناس أصبحت ملولة جدًا وتفضل الاغاني القصيرة وماعدوش مهتمين بالسلطنة في الغناء.

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وحول أدواره المتميزة التي اطل بها على الجمهور في مسلسلات رمضان المنقضي قال دياب: من فضل ربنا عليا أني قدمت أربع أدوار مختلفة في موسم رمضان الماضي ثلاثة منها كنت ضيف شرف في مقدمتها الإختيار لكنه دور مؤثر لأني كنت ضيف شرف لمدة ثلاث حلقات بالإضافة إلى دوري في ثلاث مشاهد في مسلسل البرنس في دور البلطجي كتكت بالإضافة لكوني ضيف شرف أيضًا في مسلسل ليالينا 80 .

وتابع دياب قائلًا: الدور الأكبر لي كان في مسلسل فرصة تانيه

بالرغم من ذلك الحمد لله لفت نظر الناس في كل الأدوار سواء ضيف شرف أو رئيسي مشيرًا أن نجاح دور البلطجي كتكت في مسلسل البرنس رغم أنه لم يتجاوز ثلاثة مشاهد كان صادمًا له مكنتش مصدق ردرود الافعال من الناس.

وكشف دياب أن شخصية الشيخ سالم في مسلسل الإختيار كانت الأقرب لقلبه لأنها أكثر الشخصيات التي بذل مجهودًا في إعدادها من وقت دخوله لمجال التمثيل لأنها شخصية مركبة حيث لفتت أنظار الجماهير التي تسائلت للوهلة الأولى هل سيكون هذا شخص طيب أم شرير، وتابع قائلًا: مش بس إعداد الشخصية تعبت فيه كمان اللهجة العرايشية من أصعب اللهجات المصرية إلي يجب التدريب عليها لإتقانها مشيرًا أنه أدى دور الشخصية الصعيدية في دور سابق لم تكن صعبة لأنه يقطن في حياته في حي شعبي به العديد من الصعايدة لكن اللهجة العرايشية مثلت تحد كبير له حيث حرص على إتقانها قائلًا: كنت حريص في إتقانها وتحقيق توازن بين إن العرايشة مايزعلوش من إداء اللهجة وفي نفس الوقت يتمكن أهل القاهرة وبقية المحافظات من فهم اللهجة جيدًا .

وحول دوره في مسلسل فرصة تانية قال: رد الفعل أيضًا في هذا المسلسل فاجئتني لأن جمهور المسلسلات النسائية لايكون بعظمة المسلسلات الي بطلها رجل وهذا واضح رغم أن الموسم الرمضاني الأخير إكتظ بالمنافسات النسائية مشيرًا أن العامل الثاني في المسلسل فرصة تانية كان بطولة الفنانة ياسيمن صبري وأحدث ضجة كبيرة من الحلقة الاولى مفاجئة جعلته سعيدًا بالعمل .