احمد عشماوي يوجه نصائح لنجوم الوسط الفني للتعامل مع أزمة كورونا

أكد الدكتور أحمد عشماوي، استشاري طب الفم وتجميل الأسنان، أن ابتسامة ممثلي هوليوود الجذابة باتت الموضة الأكثر طلبا ورواجا من قبل مشاهير الفن والإعلام في مصر والوطن العربي، وكل المعنيينبالصحة والجمال من وهو ما جعله قادر علي توفير تلك التقنيات التجميلية القادرة علي تلبية الهوس ورسم البسمة وتعزيز الثقة مع بعض نجوم الفن الذين تعاملوا معه .
وقال الدكتور أحمد عشماوي : أن بتسامة هوليوود الجذابة هي الأكثر استخداما لشعورهم أن أسنانهم تصبح مختلفة بعد رسم الابتسامة علي وجوههم وهذه الابتسامة هي مزيج من المثالية في شكل وحجم واصطفاف ولون الأسنان.
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