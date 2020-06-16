منى شلبي تبدأ تصوير أولى مشاهدها في فيلم النمس والانس

بدأت الفنانة منة شلبي تصوير أولى مشاهدها ضمن أحداث فيلمها الجديد "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدي.

ويشار إلي ان النمس والإنس إخراج شريف عرفة، بطولة

محمد هنيدى، منه شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، ومحمود حافظ، للمشاركة فى بطولة "النمس والإنس" وجارٍ التعاقد مع مجموعة أخرى من الممثلين خلال الأيام المقبلة.

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ويذكر ان يعتبر فيلم "النمس والإنس" بمثابة عودة للنجم محمد هنيدي إلى السينما بعد قدم آخر أعماله فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017.