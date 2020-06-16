داليا البحيرى: إصابة زوجى بالكورونا خبطة كبيرة وطردت أهلي خوفًا عليهم

قالت الفنانة داليا البحيري، إن المسحة التي أجريت على زوجها أثبتت أنه يحمل فيروس كورونا المستجد كوفيد19، رغم أن كافة التحاليل التي أجراها وأثبتت عكس ذلك، مشيرة إلى أنها قامت بعمل مسحة لها ولباقي أفراد أسرتها للإطمئنان عليهم، وتابعت: قمنا بعمل مساحات لكافة العائلة والذين يعملون معنا في المنزل.

وأضافت داليا البحيري، خلال اتصال هاتفي ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي

وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها تلتزم بكافة الإجراءات الطبية والاحترازية، وتابعت: إصابة حسن كانت خبطة كبيرة لنا.

ولفتت داليا إلى أنها قامت بعزل أسرتها على الفور، فضلًا عن أنها رفضت استقبال أي من أشقائها من الذين قدموا للأطمئنان عليها، وتابعت ضاحكة: طردت أبويا وإخواتي من البيت أمس

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خوفًا عليهم.

ووجهت داليا البحيري، رسالة إلى المصريين، ناشدتهم خلالها باتباع التعليمات الطبية والوقائية، في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، وتابعت: الفيروس مش عيب ده مثله مثل أي فيروس برد والذي يتصاب عليه أن يتبع الإجراءات الطبية ولا يخفي أمره.

وأعربت الفنانة داليا البحيرى، عن تضامنها مع النجم شريف منير، في واقعة التنمر والسب الذي تعرضت له عائلته، وتابعت: أنا قلت له أنت بمائة رجل .. ويوجد الكثير من الناس خلف الكيبورد، لا يفعلون شئ إلا أذية المشاهير.