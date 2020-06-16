سليم سحاب لـ شريف منير: بناتك احلى بنانيت فى الدنيا

قال المايسترو سليم سحاب، إن ابنته أصيبت بفيروس كورونا المستجد كوفيد19، وهي في عزل منزلي الآن وتأخذ بروتوكول وزارة الصحة العلاجى، لافتًا إلى أنها فضلت العلاج المنزلي من أجل أن تترك سريرًا بالمستشفى لأحد يكون أحق

به منها، وتابع: هي ساجنة نفسها فى البيت وقدر الله وما شاء فعل.

وأضاف سحاب، اتصال هاتفى ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أنها

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مازالت تتواصل مع فريق كورال مصر، عبر الإنترنت، وتابع : وده جعلني افكر إذا استمرت جائحة كورونا أني أدرب أطفال كورال مصر عبر الإنترنت.

وفى سياق آخر وجه المايسترو سليم سحاب، رسالة إلى النجم شريف منير، قائلًا: بنانيتك أحلى بننيت في الدنيا والمشاهير دائمًا عرضه لمثل هذه الوقائع.