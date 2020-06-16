شاهد.. على الطيب من كواليس فيلم الحارث

نشر الفنان الشاب على الطيب صورة تجمعه بأحمد الفيشاوي من كواليس فيلم الحارث عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

علق الطيب على الصورة قائلًا إنها من كواليس الفيلم وإن

الصورة تم التقاطها من دون وجود المخرج محمد نادر.

يشار إلى أن فيلم الحارث بطولة كل من أحمد الفيشاوي، ياسمين الرئيس،

على الطيب، أسماء جلال، محمود الليثي وغيرهم، ومن إخراج محمد نادر.

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جدير بالذكر أن أحدث ما شارك فيه على الطيب كان مسلسل قابيل الذي عُرض في الموسم الرمضاني قبل الماضي، المسلسل بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، محمد فراج وغيرهم.