تراند اليوم : هكذا ردت نانسي عجرم علي شائعات حملها – فيديو

المطربة اللبنانية نانسي عجرم على الشائعات التي انطلقت مؤخرا حول حملها لرابع مرة.



ردت نانسي في تسجيل صوتي لبرنامج The Insider، قائلة: “ما بعرف ليه بيحبوا يشوفوني حامل كل حياتي، أنا جبت 3 أولاد واكتفيت ليطمنوا.. نانسي أم البنات عندها 3 بنات وما رح نجيب أولاد تاني.. هيك اتفقنا أنا وزوجي”.

على جانب آخر، قررت نانسي عجرم تأجيل طرح ألبومها الجديد بسبب الظروف الراهنة وتفشي فيروس كورونا.

كانت نانسي انتهت بالفعل من تسجيل أغلب أغاني ألبومها الأخير، ولكنها قد تكتفي بإطلاق أغنية واحدة وربما تصورها فيديو كليب في الوقت الحالي، وكشفت عن أن واحدة من الأغاني الجديدة تحمل اسم “حياة”، وهي من ألحان وليد سعد.