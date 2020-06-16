تراند اليوم : نهال نبيل تستلم نتيجة تحليل فيرس كورونا – شاهد

المطربة نهال نبيل مسحة ثانية للكشف عن استمرار فيروس كورونا المستجد أم علاجها منه، بعد وجودها لمدة 16 يوما في أحد مستشفيات العزل.



جاءت نتيجة المسحة إيجايبة ليستمر حجزها في مستشفى العزل حيث تتلقى العلاج.

وأكد شقيقها الموزع خالد نبيل أن الحالة الصحية لنهال مستقرة وفي تحسن، كما أوضح أن والدته أيضا لا زالت تتلقى العلاج في أحد المستشفيات.

كان قد تم الإعلان عن إصابة نهال نبيل ووالدتها بفيروس كورونا المستجد في نهاية مايو الماضي.

يذكر أن آخر أعمال نهال ‎هي إخراج كليب “شامخ” لأصالة باللهجة الخليجية، وهي من كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان عبد العزيز المعنى وتوزيع منتصر محمد ‏علي.