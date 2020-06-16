تراند اليوم : لسه مكملين.. آيتن عامر تحتفل مع زوجها بإتمام خمس سنين جواز – صورة

احتفلت فنانة أيتن عامر خلال هذه الآونة بذكرى مرور 5 سنوات على زواجها من مدير التصوير محمد عز العرب.
نشرت أيتن صورة جمعتها بزوجها عبر حسابها على Instagram، وعلقت كاتبة: “خمس سنين ولسه مكلمين.. بحبك”.
يشار إلى أن أيتن عامر شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “فرصة تانية”.
مسلسل “فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.