تراند اليوم : لسه مكملين.. آيتن عامر تحتفل مع زوجها بإتمام خمس سنين جواز – صورة

احتفلت فنانة أيتن عامر خلال هذه الآونة بذكرى مرور 5 سنوات على زواجها من مدير التصوير محمد عز العرب.

نشرت أيتن صورة جمعتها بزوجها عبر حسابها على Instagram، وعلقت كاتبة: “خمس سنين ولسه مكلمين.. بحبك”.

يشار إلى أن أيتن عامر شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “فرصة تانية‎”.

مسلسل “فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ‏ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، ‏أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎