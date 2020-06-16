تراند اليوم : شوف أكاذيب السوشيال ميديا عملت إيه في مي عمر وجوزها – فيديو

حقق المخرج والمؤلف محمد سامي نجاح لافت في شهر رمضان الماضي بعد عرض مسلسل “البرنس”.

حل محمد سامي ضيفًا على برنامج “It’s Showtime” عبر قناة CBC من تقديم مها الصغير، وتحدث عن الاتهام الذي يتم توجيهه له كثيرا وهو مجاملة زوجته مي عمر ومنحها أدوار البطولة في أعماله إلى جانب رفضها العمل معه في مسلسل “البرنس”.

وصف سامي تلك الأراء بأنها أكاذيب مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه قرأ شائعات عن رفض مي عمر العمل معه في “البرنس”، رغم أنه لم يرشحها للدور بسبب تعاقدها على تقديم مسلسل “الفتوة” ورغبتها في تقديم عمل واحد خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى إعجابه الشديد بأدائها في مسلسل “الفتوة”.

Advertisements

أضاف أن من يتهموه بمجاملة زوجته كاذبين يحاولوا دائمًا انتقاد أي فنان تربطه علاقة بمصدر دعم في الوسط الفني، مدللا على صحة كلامه بتوقفه عن تقديم الأعمال الجديدة لمدة عامين عقب عرض مسلسل “الأسطورة”، فيما شاركت مي عمر بعدها في بطولة مسلسل “عفاريت عدلي علام” مع الفنان عادل إمام إلى جانب مسلسل “ريح المدام” مع أحمد فهمي وأكرم خسني.

تابع محمد سامي أنه قابل الفنان عادل إمام مرة واحدة في حياته وكانت مي عمر هي من عرفته عليه أثناء زيارته في منزله بالساحل الشمالي لتلبية دعوته لفريق عمل مسلسل “عفاريت عدلي علام” لتناول الغداء معه.

يذكر أن محمد سامي كان من أول من اكتشف موهبة زوجته مي عمر وقدمها في مسلسل “حكاية حياة” سنة 2013.