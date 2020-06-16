تراند اليوم : وفاة فنان يمني شهير بفيرس كورونا – شاهد

توفي أمس الإثنين 15 يونيو، الفنان اليمني حسن علواني، عن عمر 58 عاما، إثر إصابته بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.

كان علواني نقل إلى مستشفى العزل بمدينة إب اليمنية، وتدهورت حالته الصحية خاصة أنه كان أجرى عملية جراحية في القلب قبل 3 أشهر، بحسب عدد من المواقع.

ونعت الفنانة بدرية طلبة الفنان حسن علواني، ونشرت صورته عبر حسابها على Instagram ووجهت التعازي لأسرته وللشعب اليمني عبره عن فخرها بعملها معه من قبل في مسلسل “همي همك” باليمن.

حسن علواني مواليد عام 1962، بدأ مسيرته الفنية بالمشاركة في عدد من المسرحيات ثم انتقل بعدها إلى شاشات التليفزيون.