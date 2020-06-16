المخرج محمد سامي يدافع عن زوجته مي عمر: السوشيال ميديا ظلمتها

دافع المخرج محمد سامي عن زوجته مي عمر بعد الانتقادات التي واجهتها، بعد مسلسلها الأخير «الفتوة» مع ياسر جلال والذي عرض في رمضان الماضي.
وقال محمد سامي في لقاء له ببرنامج It's Show Time والذي تقدمه الإعلامية مها الصغير، إن «مي عمر تعاقدت على مسلسل الفتوة لاقتناعها التام بالعمل، والسوشيال ميديا تظلمها عندما تقول إنها لا تمثل إلا من خلال مشاركتها لي في أعمالي».
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وأضاف سامى قائلاً: «مي عمر شاركت في أعمال بعيدة عني أكثر من مشاركتها لأعمالي؛ حيث شاركت الزعيم عادل إمام في مسلسل «عفاريت عدلي علام»، وقدمت مسلسل «ريح المدام» و«الفتوة».
وأوضح سامي قائلاً، إن «مي عمر لم ترشح مطلقاً لمسلسل البرنس، ولو كنت أرغب في ترشيحها، لكنت فعلت هذا دون تردد، ولكنها فضلت أن تشارك في عمل واحد برمضان، وكان ذلك من نصيب مسلسل الفتوة الذي أعجبت بمضمونه الفني.
يذكر أن محمد سامي قدم في رمضان هذا العام مسلسل «البرنس»، والذي قام ببطولته محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا، وتأليف محمد سامي أيضاً.
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