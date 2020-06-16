شقيقة احمد زكي تضع شرطاً أمام محمد رمضان للموافقة على تجسيد شخصيته «فيديو»

وضعت شقيقة الفنان المصري الراحل أحمد زكي شرطاً أمام الفنان محمد رمضان؛ للموافقة على تجسيده شخصية شقيقها الراحل في مسلسل تليفزيوني، يحمل اسم «الإمبراطور» كما أعلن أخيراً.

وقالت الحاجة منى شقيقة أحمد زكي، إنها لا تستطيع أن تبدي موافقة على عمل لم يطلب فيه بطله أية معلومات من أصحاب العلاقة بشأن الدور الذي سيجسده.

وأضافت شقيقة الفنان الراحل قائلة، إن لديها وعائلة أحمد زكي العديد من التفاصيل حول حياته، كما يمتلكون «سي دي» يحمل بعض الأحداث، كانت والدتها قد طلبت تسجيله، وذلك في الأيام الأخيرة لحياة شقيقها الراحل؛ إذ تم تسجيل مراحل من طفولته وبدايته الفنية.

وأكدت شقيقة أحمد زكي أن جميع أفراد العائلة يحبون الفنان محمد رمضان؛ خاصة وأنه كان بجانبهم في الكثير من المواقف، إلا أنه وحتى اللحظة لم يتواصل مع أحد منهم للحديث عن مسلسل تليفزيوني.

وكان محمد رمضان قد أعلن عن تجسيده شخصية أحمد زكي في مسلسل تليفزيوني عن سيرته الذاتية، يحمل اسم «الإمبراطور» يتم عرضه في رمضان المقبل 2021.

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