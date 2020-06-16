كيف استقبلت روجينا زوجها اشرف زكي بالمنزل بعد إجرائه عملية بالقلب؟

حالة من الارتياح سادت الوسط الفني في مصر، بسبب خروج نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي من المستشفى، بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب تكللت بالنجاح، بعد مرور عشرة أيام على تركيبه دعامة في القلب.

واستقبلت النجمة المصرية روجينا، زوجها أشرف زكي بكلمتها الشهيرة في مسلسل «البرنس»؛ حيث نشرت مجموعة من الصور لهما معاً، وباركت رجوعه بالسلامة قائلة: «سلامة قلبك يا عمررررري».

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وبدت على وجه نقيب الممثلين المصري علامات الفرح بخروجه سالماً وعودته لأهله وذويه، بخلاف مشاهدته لموجة الحزن التي خيمت على الوسط الفني عقب علمهم بنبأ إجرائه لعملية جراحية خطرة في القلب.

وتوالت التعليقات على منشور روجينا من الجمهور؛ مقدمين التبريكات والتهاني لخروج أشرف زكي من المستشفى؛ معبرين عن فرحتهم برؤيته سالماً من جديد.