وظائف بيومي فؤاد قبل دخوله التمثيل.. تنظيف سمك وأخصائي ترميم

استطاع الفنان بيومي فؤاد خلال السنوات الماضية أن يرسم الابتسامة على وجوه جمهوره المتواجد في كل مكان من خلال السينما والتليفزيون بالعديد من الأعمال الكوميدية، التي لا غنى عن وجوده فيها، لما يتمتع به من خفة دم وارتجال، خاصة في الأيفهات الكوميدية، مع نجوم كبار أمثال أحمد حلمي، أحمد مكي، هاني رمزي، رامز جلال، وغيرهم.

بيومي فؤاد الذى يحتفل اليوم الثلاثاء 16 يونيو بعيد ميلاده الـ55، لم يُولد مشهوراً، ولكنه عانى وصارع الأيام حتى يصل إلى هدفه وتحقيق حلمه، الذي يسعى له منذ الصغر، كما أنه تعرَّض للعديد من الصعاب في طريقه وعمل في عدة وظائف قبل شهرته، حيث بدأ العمل في وظيفة أثناء دراسته وتحديداً في مرحلة الصف الثاني الثانوي، فقرر أن يستغل إجازة الدراسة وعمل في وظيفة لتنظيف الأسماك داخل أحد المطاعم الشهيرة بميدان سفنكس، وكان يلتقط الصور مع الفنانين الذين يأتون لتناول الطعام فيه.

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وبعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة التحق بكلية فنون جميلة بالزمالك، وعمل بوظيفة أخصائي ترميم في قطاع فنون تشكيلية في وزارة الثقافة، بعد تخرجه بعامين فقط، وكان يتقاضى أجراً بعد تعيينه مبلغ 125 جنيهاً فقط، وبعد أن رزقه الله بأولاده نور ومحمد، والفرق بينهما ليس كبيراً وبسبب لبس «البامبرز» والمصاريف، اضطر للحصول على إجازة بدون مرتب من وزارة الثقافة والعمل في إحدى شركات الدعايا والإعلان من أجل زيادة دخله.

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يُذكر أن الفنان بيومي فؤاد شارك في شهر رمضان الماضي بمسلسل «خيانة عهد» الذي عُرض على قناة الحياة، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد ومحمد أبوالسعد.

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