هويدا يوسف: صوتي أقوى من صوت نوال الزغبي

أثارت الفنانة السورية الغائبة هويدا يوسف الجدل من جديد منذ أيام بعد ظهورها في برنامج "شباك مفتوح" مع الزميل عمار المنصوري، معلنة أن أغنية "ماندم عليك" هي صاحبتها الأصلية، وليس الفنانة نوال الزغبي وقالت: "القصة قديمة منذ العام 1996، والأغنية أنا من اختار ملحنها، ونُفذت لمهرجان الأغنية السورية، ولكن شركة الانتاج باعتها لشركة انتاج نوال الزغبي وكونه لا حق يحفظ حقوقنا حصل ما حصل حول الأغنية". واشارت هويدا إلى أنها "ابتعدت فترة عن الفن بسبب زواجها وولادتها، ومرورها بظروف صحية صعبة بسبب الحمل".

واستغربت هويدا كمية الشتائم التي تتلقاها بين فترة وأخرى بسبب أغنية "ماندم عليك" وقالت "لا أحد يمكنه أن ينكر أن لديّ صوت أقوى من صوت نوال الزغبي، أقولها وأنا فخورة بذلك حتى خلال الغناء اللايف".

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