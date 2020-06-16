من المقرر أن يظهر في الحلقة 16 من المسلسل التركي "ابنة السفير" غديز وهو يتشاجر مع سنجار على ناره من جديد، وسنتفاجأ جميعًا باعترافه بحبه لـ ناره أمام سنجار وستتوالى الأحداث بعد ذلك في إطار تشويقي مثير للغاية.
وبعد ذلك ستظهر ناره وهي تتشاجر مع عائلة سنجار بالكامل بسبب اختطاف ابنتها ملاك من القصر، وسيقع لها حادث في النهاية.
مسلسل ابنة السفير بطولة انجين أكيوريك في دور "سنجار، نسليهان أتاغول في دور "نارة"، أوراز كايجلار أوغلو في دور "غديز"، وايرهان ألباي في دور "أكين".
وتدور أحداث المسلسل حول ملحمة رومانسية تجمع بين سنجار ونارة ولكن تتعرض نارة للاغتصاب من قبل أكين ولن يصدقها سنجار ويظن أنها قامت بخيانته فيطردها من منزله، وتحاول نارة الانتحار بعد ذلك ولكن تنجو من الموت بأعجوبة وترزق بابنتها ملك من سنجار، وتتوالى الأحداث.
يذكر أن المسلسل يتم عرضه على شاشة قناة StarTV التركية، التي تقوم بعرض البث المباشر منها عبر موقعها الرسمي
كانت هذه تفاصيل خبر الحلقة 16 من مسلسل "ابنة السفير": غديز يتشاجر مع سنجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.