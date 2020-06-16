الحلقة 16 من مسلسل "ابنة السفير": غديز يتشاجر مع سنجار

من المقرر أن يظهر في الحلقة 16 من المسلسل التركي "ابنة السفير" غديز وهو يتشاجر مع سنجار على ناره من جديد، وسنتفاجأ جميعًا باعترافه بحبه لـ ناره أمام سنجار وستتوالى الأحداث بعد ذلك في إطار تشويقي مثير للغاية.

وبعد ذلك ستظهر ناره وهي تتشاجر مع عائلة سنجار بالكامل بسبب اختطاف ابنتها ملاك من القصر، وسيقع لها حادث في النهاية.

مسلسل ابنة السفير بطولة انجين أكيوريك في دور "سنجار، نسليهان أتاغول في دور "نارة"، أوراز كايجلار أوغلو في دور "غديز"، وايرهان ألباي في دور "أكين".

وتدور أحداث المسلسل حول ملحمة رومانسية تجمع بين سنجار ونارة ولكن تتعرض نارة للاغتصاب من قبل أكين ولن يصدقها سنجار ويظن أنها قامت بخيانته فيطردها من منزله، وتحاول نارة الانتحار بعد ذلك ولكن تنجو من الموت بأعجوبة وترزق بابنتها ملك من سنجار، وتتوالى الأحداث.

يذكر أن المسلسل يتم عرضه على شاشة قناة StarTV التركية، التي تقوم بعرض البث المباشر منها عبر موقعها الرسمي