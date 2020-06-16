الطبيب المعالج لرجاء الجدواي بعد إصابته بكورونا: «شعرت بماء نار يجري في جسدي»

قال الطبيب محمد خالد، الذي يشرف على علاج الفنانة رجاء الجداوي بمستشفى العزل بمدينة الإسماعيلية إنه راضٍ بقضاء الله وقدره، ولم يندم للحظة لكونه من بين الفريق الطبي المعالج لمصابي كورونا بمستشفى الإسماعيلية، وللفنانة رجاء الجداوي بالتحديد.

وأضاف الدكتور محمد خالد أنه شعر بأعراض الفيروس قائلاً: «شعرت بماء نار يجري فى جسدي يوم الأربعاء الماضي»، موضحاً أنه أجرى المسحة والتحاليل، والتي أثبتت إجابيتها يوم الجمعة، إلا أنه كان خائفاً من الإعلان.

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وتابع الطبيب المعالج لرجاء الجداوي: «بعدما تأكدت من إصابتي أبلغت أسرتي بأنني سأغيب 14 يوماً للعمل لكن الحقيقة أنني كنت ذاهباً للعزل».

يُذكر أن الدكتور محمد خالد هو طبيب بدرجة مقاتل، فهو الطبيب المعالج لكافة الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد ومتواجدة في العناية، سواء في مستشفى عزل أبوخليفة أو مسشتفى الصدر، أو مستشفى الإسماعيلية العام بعد تحويله لاستقبال مصابي كورونا.