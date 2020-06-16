شريف منير يكشف تفاصيل رسالة محمد صلاح له بعد التنمر على بناته

كشف الفنان شريف منير أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من نجم المنتخب المصري محمد صلاح موضحاً: «كنت سعيداً باتصال محمد صلاح لأنه نجم في لعبته وأخلاقه».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على التليفزيون المصري: «عمري ما اتكلمت مع محمد صلاح واتصاله كان حاجة كبيرة جداً ومنحني طاقة إيجابية بعد تعرض أسرتي للتنمر».

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وأوضح: «محمد صلاح قال لي: أنا حاسس بيك ومش عايزك تزعل وخليك قوي وبلغ سلامي للبنات، ولذلك أنا بشكر الشعب المصري كله الذي ساندني في محنتي بعد إهانة أسرتي».

وظهر الفنان شريف منير مع طفلتيه «فريدة» و«كاميليا» في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وذلك بعد تعرضهما للتنمر من قبل بعض النشطاء.

وتحدث شريف خلال الفيديو قائلاً على طفلتيه بطريقة ساخرة: «دول المذنبين وإللي دمروا البشرية وأساءوا للدين بمجرد نشري صورة لهما على فيس بوك».

وأضاف: «أي حد يتعرض للتنمر لا بد ألا يصمت عن حقه، ويبلغ السلطات المختصة؛ بعمل بلاغ رسمي».

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