السقا وكرارة يعلنان تفاصيل مسلسل نسل الأغراب لرمضان المقبل «فيديو»

نشر المنتج تامر مرسي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك فيديو يجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة من أجل الإعلان عن مسلسل «نسل الأغراب»، الذي يشاركان به في السباق الرمضاني المقبل.

واحتوى الفيديو على رسالة للجمهور من السقا وكرارة عن محتوى المسلسل الصعيدي، وهو التنوع الدرامي الذي يسعيان له من أجل إسعاد الجمهور، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

وشارك كرارة في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل الاختيار الذي حقق أعلى نسب النجاح وصار محط حديث الجماهير في الشارع العربي، وجسد خلاله قصة بطولة الشهيد أحمد المنسي، وشارك السقا ببرنامج «اغلب السقا»، الذي كان يستضيف فيه النجوم من أجل التسلية والتبرع بقيمة الجائزة من أجل القضاء على فيروس كورونا.



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شاهدي الفيديو :