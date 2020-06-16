الجمهور يقارن جمال حبيبة كيفانش تاتليتوغ السابقة مع زوجته‎

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قام الصحافي التركي مهمت أونلكيش بنشر صورة قديمة جمعت الممثل كيفانش تاتليتوغ بحبيبته السابقة أزرا أكين والتي جمعتهما علاقة غرامية قبل زواج الأول من عارضة الأزياء باشاك ديزر.
حبيبته السابقة
واشار الصحفي خلال منشور لديه على "انستقرام" الى ان "هذه العلاقة كانت أجمل علاقة غرامية بين النجوم في تركيا"، اذ، حظيت بتفاعل واسع بين الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وبدأ الجمهور يقارن بين حبيبته السابق وزوجته الحالية باشاك، حول أي منهما الأجمل، فاختار أغلب المعلقين الثانية، فيما ذهب البعض للتأكيد على أن الفوارق كبيرة بينهما.
يذكران كيفانش عرف في العالم العربي بدور "مهند" في مسلسل "نور" عام ٢٠٠٥ وكان يحب أزرا كثيرًا ولم يتركها لثانية، آنذاك لم تكن حبيبته ممثلةً بل عارضة أزياء وملكة جمال تركيا أيضًا
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