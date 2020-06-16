ستيفاني صليبا تحتفل بعيد ميلادها على الشاطىء بالصور

احتفلت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا بعيد ميلادها يوم امس في مايو/حزيران من خلال نشرها لمجموعة من الصور مع أصدقائها وعائلتها على شاطىء البحر، وأرفقت ستيفاني الصور بتعليق قالت فيه "أنا لبنانية وأحاول أن أجد ضوء الأمل في جميع الأوقات المظلمة، على أمل الاحتفال في ظروف أفضل العام المقبل".

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وكانت ستيفاني نشرت منذ أيام صور لها تشجع فيها على السياحة الداخلية اللبنانية خلال وجودها في احدى الأماكن المعروفة بطبيعتها الخلابة في لبنان وعلقت على الصورة: " التحدي هيدي الصيفية انو نلاقي الفرح و المشاريع الحلوة بالأماكن القريبة و البسيطة حوالينا".

يذكر أن ستيفاني خاضت السباق الرمضاني من خلال مسلسل "الساحر" الذي جمعها بالممثل السوري عابد فهد، في تعاون ثان بينهما بعد مسلسل "دقيقة صمت".