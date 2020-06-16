هيفاء وهبي توجه تنبيهًا لـ محمد وزيري وتحذر من التعامل معه في وحدات سكنية تمتلكها

طالبت الفنانة هيفاء وهبي، احدى الشركات العقارية بمدينة الشيخ زايد في مصر، بعدم التعامل مع مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن الملقب بمحمد الوزيري، فيما يخص الوحدات السكنية والفلل التي تمتلكها.

ووجهت هيفاء، إنذارًا للشركة بعدم التعامل معه فيما تمتلكه، من خلال تنبيه بمثابة بيان نشرته عبر حسابها على تويتر. وجاء في البيان: "بشأن التعامل على الوحدة العقارية المملوكة لشقيقتي بموجب مستندات رسمية بحوزتنا.. نطالب بعدم التعامل مع المدعو محمد حمزة عبد الرحمن الملقب بمحمد الوزيري بشأن الوحدة سواء للشركة أو للغير، وأي تصرف يعتبر باطل بطلانا مطلقا".

هيفاء وهبي ومحمد الوزيري

وتابعت:" فوجئنا، عند دخول الشخص المسئول عن البيت في غيابنا بمنعه من دخول الكومباوند، وتبين لنا أن محمد حمزة عبد الرحمن قد أصدر تعليمات لكافة العاملين بالشركة على البوابة، بمنع دخولي أنا أو أختي أو أي شخص من قبلنا.. وهم بدورهم سمحوا لناس غرباء من خارج الكومباوند بالدخول ".

واستطردت:" بتاريخ 2 يونيو 2020، قام المذكور بكسر باب الفيلا الخلفي واستولى على جميع مقتنياتها بما فيها حتى الخزنة، ومتعلقاتنا الشخصية ومستندات مهمة، ولا ندري ما قد وضعه خلسة، أو ما استولى عليه من داخلها، وبعدها بيومين دخل صديقه وزوجته، في غيابه وأمضيا ساعات داخل الفيلا وكررا فعلتهما هذه على مدى أكثر من يوم لأسباب مجهولة".

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وأضافت: "لأننا خارج جمهورية مصر العربية، نظرا لتعليق الطيران بسبب بروتوكول كورونا، اتصلنا بالمعنيين في الكومباوند، ولم يبدوا أي تعاون معنا، فاتصلنا بأحد محامي الشركة الذي أبدى استغرابه في البداية من تصرف المذكور، خاصة بوجود المستندات التي أرسلت إليهم عن طريق الإيميل، والتي تثبت أحقية شقيقتي بالوحدة العقارية، ووعدنا بالرجوع إلينا ولكنه أيضا لم يبدي أي تعاون لاحقاً"

وأنهت حديثها: "أحذر الشركة أو الغير بعدم التعامل مع المذكور نهائيا أو التعامل أو التصرف في تلك الوحدات لحين الانتهاء من الدعاوي القضائية المتداولة، وفي حالة مخالفة ذلك، سوف نضطر آسفين إلى تحميلكم المسئولية كاملة".

وكانت هيفاء قبل نشرها هذا التنبيه نشرت تغردة عبر حسابها على "تويتر" قالت فيها: " "تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لان هيدا شغلي، تا تجي انت بالاخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا ؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟مش انا الغلطانة اني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!".

وكان محامي هيفاء وهبي تقدم ببلاغ ضد محمد الوزيري، يتهمه بالاستيلاء على 63 مليون جنيه من أموالها، واستغلال توكيل عام كانت فعلته له، وأضافت هيفاء في اتهامها أن الوزيري استغل هذا التوكيل واستولى على أموالها.