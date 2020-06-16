ما هي المهن السابقة لزوجات ملوك ورؤساء دول العالم؟

تثير حياة وأخبار زوجات الملوك والرؤوساء من حول العالم حشرية روّاد مواقع التواصل الإجتماعي وتكثر الأسئلة حول «ماذا ارتدت خلال زيارتها إلى تلك الدولة؟ أو كم ثمن هذا الفستان أو ذاك الذي ارتدته في إحدى المناسبات..؟ ومتى تكون جولتها القادمة حول العالم..؟ »، وتكون إجابات هذه الأسئلة هي الشاغل الأكبر لرواد هذه المواقع، ولكن قلة من حاولوا معرفة ما تمتلكه تلك النساء الشهيرات، ذوات النفوذ الواسع في العالم، من شهادات علمية، أو ما هي الجامعات التي درسن فيها، وهل منهن من تمتلك درجات علمية عليا..؟

في هذا التحقيق، سنسلط الضوء على أهم زوجات الرؤساء والملوك في دول العالم، وما هي شهاداتهن الدراسية، ومن أين نلنها

الملكة رانيا العبد الله، السيدة الأولى في المملكة الأردنية الهاشمية، وزوجة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وُلدت في 31 آب/ أغسطس من العام 1970، وتشتهر بنشاطها الخيري والاجتماعي الكبير على مستوى العالم، ومشاريعها التي تختص بقضايا الأطفال والمرأة والتعليم، وتتميز بشخصيتها القوية، كل ذلك إلى جانب أناقتها الكبيرة، والتي تلفت الانتباه أينما حلت وسافرت.

ونالت الملكة رانيا العبد الله، شهادة الـ«بكالوريوس» في إدارة الأعمال، من الجامعة الأمريكية في القاهرة بمصر خلال العام 1991، وعملت في قطاع البنوك لفترة من الزمن، ثم انتقلت إلى مجال تكنولوجيا المعلومات في المملكة الأردنية، ولكن بعد زواجها من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في العاشر من شهر حزيران/ يونيو من العام 1993، وكان أميراً حينها، توجهت إلى النشاطات الاجتماعية بكل ما يتعلق بشؤون المرأة والشباب والصحة.

لالة سلمى



السيدة الأولى في المملكة المغربية الأميرة «لالة سلمى»، زوجة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، كانا قد تزوجا في 21 آذار/ مارس في العام 2002، واسمها قبل الزواج من ملك المغرب كان سلمى بنّاني، وُلدت في العاشر من شهر أيار/ مايو من العام 1978، ودرست بالأقسام التحضيرية بثانوية «مولاي يوسف» في العاصمة المغربية الرباط لمدة عامين، ثم قامت بالالتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم المعروفة بـ(Ensias)، وهي واحدة من أفضل مدارس الهندسة في المملكة المغربية.

الشيخة شمسة بنت سهيل المزروعي



الشيخة شمسة بنت سهيل المزروعي، زوجة الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان حاكم دولة الإمارات، أكملت إتمام مراحلها الدراسية بعد الزواج؛ إذ التحقت بكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بجامعة الإمارات، وتخرجت فيها بدرجة الـ«بكالوريوس» خلال العام 1980.

إنتصار السيسي



إنتصار عامر السيسي، سيدة مصر الأولى، وزوجة الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، وهي ابنة خالته أيضاً، تزوجا منذ العام 1977، عندما كانت بعمر الـ 21 عاماً، وقد حصلت بعد زواجها على شهادة الـ«بكالوريوس» في تخصص التجارة/ شعبة المحاسبة، من جامعة «عين شمس».

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وداد بابكر



وداد باكبر، الزوجة الثانية للرئيس السوداني عمر البشير، وكان قد تزوجها في العام 2002 بعد وفاة زوجها اللواء إبراهيم شمس الدين أحمد، خلال حادث سقوط طائرة «هليكوبتر» في العام 2001، ولها منه 5 أبناء، وبابكر التي تنتمي للقبيلة العربية الكبرى في السودان «الكواهلة»، كانت قد انقطعت عن التعليم لمدة وصلت إلى 10 سنوات أثناء زواجها الأول، وبعدما أصبحت سيدة السودان الأولى، عادت لتستكمل دراستها، ثم التحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

هذا بما يخص بعض أشهر زوجات الملوك والرؤساء في دولنا العربية، أما على الصعيد العالمي، فقد رصدنا لكم:





ميلانيا ترامب، سيدة الولايات المتحدة الأمريكية الأولى، زوجة الرئيس الحالي دونالد ترامب، وُلدت في 26 من شهر نيسان/ إبريل بالعام 1970، وكانت قد بدأت دراسة التصميم والهندسة المعمارية في إحدى جامعات سلوفينيا، لكنها سرعان ما تركت الدراسة الجامعية، لتمتهن «عرض الأزياء».

أمينة أردوغان



أمينة أردوغان، وهي زوجة الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان، وكان اسمها قبل الزواج أمينة غولبران، وهي من مواليد 21 شباط/ فبراير من العام 1955، تخرجت خلال حياتها الدراسية من الثانوية المهنية بمدينة إسطنبول، ثم التحقت بكلية «مدحت باشا» وتحديداً في قسم الفنون، إلا أنها كانت قد تركت الدراسة قبل التخرج.

صوفي غريغوار ترودو



صوفي غريغوار، زوجة رئيس الوزراء الكندي المحبوب «جاستن ترودو»، وهي من مواليد 24 نيسان/ أبريل من العام 1975، درست تخصصين جامعيين مختلفين خلال حياتها الدراسية؛ إذ إنها بعد أن نالت شهادة في تخصص التجارة من جامعة «ماكجيل»، تابعت دراستها لتحصل على شهادة في الاتصالات من جامعة «مونتريال» في كندا، كما أنها تتحدث لغتين وهما الفرنسية والإنجليزية.