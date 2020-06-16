وفاة فنان يمني شهير يعاني من أمراض القلب بعد إصابته بفيروس كورونا

توفي الفنان اليمني حسن علوان الذي اشتهر بشخصية "الشيخ طفاح" عن دوره الرئيسي في المسلسل الرمضاني الشهير "همي همك"، يوم الاثنين، بأعراض فيروس كورونا، في مدينة إب وسط البلاد.

وأكدت مصادر صحافية أن الفنان علوان الذي يعاني من مرض القلب، تسببت إصابته بفيروس كورونا، في تدهور حالته الصحية بشكل سريع ما أدى إلى وفاته، موضحةً أن الفنان علوان توفي في مستشفى جبلة، بمحافظة إب وسط اليمن.

ونعى الكثير من الفنانين على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، الفقيد حسن علوان المشهور بـ "الشيخ طفاح" الذي مثل دوره في أحد مسلسلات الدراما اليمنية لخمسة مواسم في وقت سابق.