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شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي تكشف تطورات قضيتها مع محمد وزيري والان مع التفاصيل
الثلاثاء 16 يونيو 2020
صورة أرشيفية
كشفت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي آخر المستجدات في قضية إثبات الزواج التي رفعها ضدها مدير أعمالها السابق محمد وزيري، التي عقدت إحدى جلساتها اليوم.
كتبت هيفاء عبر حسابها على Twitter: "اليوم حضر المحامين وتقدم محاميه بنسخة مصورة وليست أصلية من ورقة زواج.. طعن محاميّ الخاص بصحة الورقة المزورة وطلب أصل العقد فرد محاميه أن الأصل ليس معه بل مع المدعي وهو غير متواجد حاليا (وهو اصلا واقف برا مع اخوه وشاهد الزور التالت ) وعلشان بجيب أصل العقد، طلب تأجيل الجلسة".
يذكر أن هيفاء أعلنت لجوئها للقضاء ضد محمد وزيري لاتهامه بسرقتها، وكان وزيري رد على اتهامات هيفاء وهبي له بسرقة أموالها بدعوى لإثبات زواجه منها.
كما أوضح أن ما قيل عن اتهامه بسرقة 63 مليون جنيه من هيفاء وهبي، غير صحيح على الإطلاق ولم يُذكر في التحقيقات، وكل ما كُتب أن الاتهام أنه أخذ 100 ألف دولار، لكن وسائل الإعلام كتبت أنه 63 مليون جنيه.
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